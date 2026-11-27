Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746

En Cuerpos especiales continúa la búsqueda de los pueblos más moñones de España y esta semana cinco candidatos compiten por hacerse con el título del más molón de la semana.

Los embajadores rurales de los cinco han sacado pecho presumiendo de las múltiples virtudes de cada uno pero solo uno puede ganar y hacerse un hueco en la selección rural del morning de Europa FM. ¿Cuál merece colarse en nuestra galería?

Cervera del Río Alhama (La Rioja) abrió la semana presumiendo de su castillo medieval encima de la Peña de San Antonio. Le siguió Blancas (Teruel), un pueblo de solo 80 habitantes famoso por su sabina milenaria que crece sola en medio de un páramo y que ha inspirado la creación del Festival Sabina Milenaria.

El miércoles fue el turno de Ponte Sampaio (Pontevedra), conocido por su puente milenario que hoy sigue en funcionamientos, y el jueves le tocó a Gines (Sevilla), que abrió el apetito de los presentadores con algunos de sus platos típicos como el puchero y el montadito de pringá.

El colofón final lo puso Iniesta (Cuenca), el pueblo del viernes que destaca por su festival urbano y su gran cooperativa de agricultores.

¿Con cuál te quedas? ¿Qué pueblo es para ti el ganador de la semana? Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador de la semana el próximo lunes 30 de noviembre. ¡Y no te olvides que tu pueblo también puede participar! Manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón. El equipo del programa te espera.