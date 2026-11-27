¿A qué pueblo le das la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'?
Llega el momento de votar. La búsqueda de los pueblos más molones de España continúa en Cuerpos especiales y esta vez compiten Cervera del Río Alhama, Blancas, Ponte Sampaio, Gines e Iniesta. ¿Cuál merece la victoria? Elige tu favorito y descubre al ganador el próximo lunes.
Participa en el concurso y demuestra que tu pueblo es el más molón mandando un mensaje al 619 441 746
En Cuerpos especiales continúa la búsqueda de los pueblos más moñones de España y esta semana cinco candidatos compiten por hacerse con el título del más molón de la semana.
Los embajadores rurales de los cinco han sacado pecho presumiendo de las múltiples virtudes de cada uno pero solo uno puede ganar y hacerse un hueco en la selección rural del morning de Europa FM. ¿Cuál merece colarse en nuestra galería?
Cervera del Río Alhama (La Rioja) abrió la semana presumiendo de su castillo medieval encima de la Peña de San Antonio. Le siguió Blancas (Teruel), un pueblo de solo 80 habitantes famoso por su sabina milenaria que crece sola en medio de un páramo y que ha inspirado la creación del Festival Sabina Milenaria.
El miércoles fue el turno de Ponte Sampaio (Pontevedra), conocido por su puente milenario que hoy sigue en funcionamientos, y el jueves le tocó a Gines (Sevilla), que abrió el apetito de los presentadores con algunos de sus platos típicos como el puchero y el montadito de pringá.
El colofón final lo puso Iniesta (Cuenca), el pueblo del viernes que destaca por su festival urbano y su gran cooperativa de agricultores.
¿Con cuál te quedas? ¿Qué pueblo es para ti el ganador de la semana? Vota en nuestra encuesta y descubre al ganador de la semana el próximo lunes 30 de noviembre. ¡Y no te olvides que tu pueblo también puede participar! Manda un mensaje al 619 441 746 y demuestra que es el más molón. El equipo del programa te espera.
¿A qué pueblo le das la victoria esta semana en 'Pueblos especiales'?
- 1
Blancas (Teruel)
Población - 80 habitantes (y 20 están en la residencia del pueblo de al lado) | Reclamo - la sabina milenaria, sola en medio de un páramo y origen del Festival Sabina | Otras cosas típicas - dentro del circuito de Aragón de canicross, su situación en la comarca de Jiloca próximo a Zaragoza y cerca de Madrid y su espíritu acogedor que multiplica su población por 10 cada verano | Gentilicio - blanquero y blanquera
- 2
Ponte Sampaio (Pontevedra)
Población - aproximadamente 1.000 habitantes | Reclamo - tiene un puente muy importante de 1.000 años de antigüedad, y sigue pasando el paso del tráfico y una media de mil peregrinos al día en alta temporada. El pueblo nace en la ría de Vigo | Otras cosas típicas - forma parte de la primera región que expulsó a los franceses en la Guerra de independencia. Tiene un área recreativa fluvial | Gentilicio - sampayés y sampayesa
- 3
Iniesta (Cuenca)
Población - 4.600 habitantes | Reclamo - Tiene restos arqueológicos iberos y romanos, como un mosaico del siglo V con la imagen de la diosa Astarté, o que ha servido de inspiración de un festival urbano | Otras cosas típicas - la estatua de champiñón por su cultivo en el pueblo - El cultivo de la vid y una gran cooperativa que empezó con 34 agricultores y ahora son más de 600 | Gentilicio - iniestenses
- 4
Cervera del Río Alhama (La Rioja)
Población - 2.300 habitantes | Reclamo - el castillo medieval encima de la Peña de San Antonio | Otras cosas típicas - el pique entre barrios, sus dos iglesias, la basílica de Santa María de Monte, los 10 bares y un restaurante conocido a nivel nacional y la gastronomía, como los platos de caza menor, el calderete, las verduras y los dulces tipo los fardelejos o los manguitos | Gentilicio - cerverano y cerverana
- 5
Gines (Sevilla)
Población - 20.000 habitantes | Reclamo - la Hermandad del Rocío de Gines, hermana madrina de la Hermandad del Rocío de Las Palmas de Gran Canaria | Otras cosas típicas - el puente que comparten con el pueblo vecino y ninguno lo quiere, triunfo en el Grand Prix en 2008, el puchero y el montadito de pringá | Gentilicio - ginense o gineto