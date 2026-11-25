El cuarteto formado en Madrid en 2021 ya ha desvelado seis sencillos de LAPSUS y, un día antes del lanzamiento, que tendrá lugar el 27 de noviembre, podremos escuchar también YUGULAR, ya que según han publicado en redes, "no aguantan hasta el viernes".

A dos días de publicar este álbum y recién llegados de su primera gira por LATAM, la banda de rock ha sorprendido a sus fans anunciando su próxima gira nacional para 2027. De las 20 fechas anunciadas ya conocíamos las tres del Movistar Arena de Madrid.

El público no tardó en reaccionar a este anuncio de su paso por la capital. Las entradas para el 9 de septiembre se agotaron en minutos, las del 10 de ese mismo mes en menos de dos horas y la última anunciada, para el 8 de septiembre cuenta con asientos libres pero ya hay varias gradas vendidas y una pista agotada.

La venta de entradas para LAPSUS TOUR 2027 no estará disponible hasta el martes 1 de diciembre a las 12:00 horas. Los tickets se podrán adquirir a través de fever y la página web de la banda, ultraligera.com. En base al precio de las entradas para el Movistar Arena de Madrid, los tickets partirían de los 35 euros. Actualmente las entradas disponibles con el precio más elevado en este recinto son de 44 euros, en la planta 0.