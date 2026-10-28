Concierto de Morat en Madrid hoy miércoles: horario, cómo llegar al Movistar Arena, accesos y setlist
Morat vuelve a subirse al escenario del Movistar Arena. Tras arrasar en su primera noche en Madrid, los colombianos se citan de nuevo con sus fans este miércoles 29 de octubre en el segundo concierto de Ya es Mañana World Tour en la capital. Si tienes entradas para esta cita, apunta todos los detalles del que seguro dejará un lindo recuerdo a sus fans.
Morat se marca una noche para recordar en el primer concierto en Madrid de 'Ya es Mañana World Tour'
Morat vuelve a subirse al escenario del Movistar Arena en el segundo concierto de Ya Es Mañana World Tour en Madrid. Los colombianos se enfrentan este miércoles 29 de octubre a la segunda de sus cuatro noches en la capital tas arrasar el martes con su primer show.
Los grandes éxitos de su carrera y las canciones de su nuevo disco son protagonistas de esta gira mundial en la que los responsables de éxitos como Cuando Nadie Ve o Cómo te atreves nos animan a "dejar de vivir por la ventana" y que sigamos acumulando "un catálogo de recuerdos que sea digno de recordar" porque "cuando queramos darnos cuenta Ya Es Mañana".
Hay que vivir el presente y disfrutar del presente. Esta noche toca hacerlo de Morat. Si tienes entradas para este concierto —o los otros dos que quedan por celebrarse—, esta información te vendrá bien para no perderte ningún detalle.
Horarios del concierto de Morat en Madrid
Tal y como informa el Movistar Arena, este es el horario a tener en cuenta:
- Apertura de puertas: 18:30 horas
- Inicio de concierto: 20:00 horas
- Fin aproximado: 22:30 horas aprox.
La duración del concierto es de aproximadamente dos horas y 15 minutos.
Cómo llegar al Movistar Arena
La dirección del Movistar Arena es Avenida Felipe II s/n, 28009 Madrid (distrito de Salamanca, barrio de Goya). Hay maneras de llegar al recinto:
- Metro - Estación Goya (líneas 2 y 4) y O'Donnell (línea 6).
- Autobús - Varias líneas pasan cerca del recinto: 2, 15, 21, 26, 29, 30, 43, 53, 56, 61, 63, C1, C2, 71, 143, 146, 152.
- Coche - Hay varios aparcamientos subterráneos en las inmediaciones y, además, el Movistar Arena dispone de parking en las plantas inferiores.
Accesos al Movistar Arena de Madrid
Dependiendo del tipo de entrada, hay que acceder al concierto de Morat por una puerta u otra:
- Puertas 1 a 6 - Grada Felipe II
- Puerta 10 - Pista General
- Puertas 14 a 17 - PMR y Grada Goya Planta 4
- Puertas 19 a 24 - Grada Goya Planta 0 y Extensible
- Puerta 29 - Palcos Goya y Fuente del Berro
- Puertas 30 a 33 - Grada Goya Planta 2 y 6
- Puerta 37 - Pista General
- Puertas 44 a 49 - Grada Fuente del Berro
- Puerta 50 - Pista General
- Puerta 70 - Pista General
- Puerta 73 - Palcos Felipe II
Los cuatro conciertos de Morat en Madrid
- Martes, 28 de octubre de 2026
- Miércoles, 29 de octubre de 2026
- Viernes, 30 de octubre de 2026
- Sábado, 31 de octubre de 2026
Setlist de Morat en Madrid
- Llamada perdida
- Amor con hielo
- Me toca a mi
- Eclipse solar
- Aprender a quererte
- Tu cárcel (Los Bukis)
- Cuando nadie ve
- Ya es mañana
- Primeras veces
- No se va
- Antes de los 30
- Mi suerte
- MTV
- (Canción elegida por los fans)
- Dos mil algo
- Desastre natural
- Lo poco que yo quiero
- Debí suponerlo
- Cómo te atreves
- Faltas tú
- Besos en guerra
- Vuelvo a ti
- A dónde vamos
- Me mata
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