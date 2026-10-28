Morat marca una noche para recordar en el primer concierto en Madrid de 'Ya es Mañana World Tour'

Morat, en uno de sus conciertos en España de la gira 'Ya es mañana'. | Agencia EFE

Tras su paso por Barcelona, Pamplona, Valencia y Sevilla, Morat ha aterrizado por fin en Madrid. Dos años y cuatro meses después de su concierto en el Metropolitano, la banda colombiana ha celebrado este martes 27 de octubre la primera de sus cuatro noches del Ya es Mañana World Tour en el Movistar Arena.

Acompañados por dos músicos (Gabriel Obregón y Juan José Martín), el cuarteto de Bogotá ha hecho un extenso repaso por toda su discografía —haciendo hincapié en su último álbum, Ya es Mañana— frente a los miles de fans que agotaron las entradas hace ya varios meses y que lo han dado todo desde el primer acorde de Llamada Perdida.

Con un catálogo marcado por grandes hits como Cuando nadie ve o Cómo te atreves, Morat ha ofrecido un concierto de más de dos horas con una energía muy elevada, aunque también ha habido momentos de mayor intimidad gracias a canciones como Antes de los 30. A pesar de la escasa interacción directa con los fans, la banda ha logrado mantenerse cercana con su público, en una noche cuyo objetivo, según han recalcado los propios artistas, ha sido generar “un lindo recuerdo” que acompañe a los presentes toda su vida.

Una banda colombiana con origen en Madrid

Durante el primer discurso del concierto, Juan Pablo Isaza, vocalista del grupo, ha explicado que esta noche era muy especial, ya que, a pesar de sus orígenes colombianos, Morat nació hace más de diez años en las calles de Madrid. “Nuestra carrera realmente empezó aquí. Nosotros nos vinimos a vivir a Madrid cuando teníamos diecisiete y dieciocho años y empezamos a tocar en bares, a darnos a conocer, a dar conciertos para la radio… Fueron pasando cosas, pero nuestra vida como banda empezó aquí”, ha apuntad el artista.

"Nos vinimos a vivir a Madrid cuando teníamos diecisiete y dieciocho años y empezamos a tocar en bares"

A lo largo del show el grupo ha hecho más guiños a sus inicios en Madrid. Además de bromear sobre lo mucho que habían echado de menos “tomarse unas cañas en ayuno”, han proyectado imágenes de su primer concierto en la capital española al sonar Primeras Veces.

Un fan de Leganés, el quinto miembro de Morat

Sin duda alguna, uno de los momentos más carismáticos y cercanos del espectáculo ha llegado de la mano de MTV, una de las canciones de su último álbum, en la que han querido recrear la forma que tenían de rodar sus primeros videoclips, cuando solo contaban con la ayuda de otra persona para que les grabase.

Desde el escenario secundario, ubicado en medio de la pista, la banda ha elegido a un fan para que se subiese junto a ellos y grabase la canción. El elegido ha sido Alejandro, de Leganés, que después de reivindicar al Club Deportivo de Leganés, ha recibido el encargo de “decidir qué recuerdos se va a llevar la gente”.

'Cuánto me duele', la canción elegida por el público

Más allá de MTV, Morat ha querido que el público fuese partícipe del concierto, y ha dejado en sus manos la elección de una de las canciones del repertorio. A través de un sistema de votación incluido en las pulseras LED que entregaban durante el concierto, los fans han podido elegir entre tres canciones: Di que no te vas y Cuánto me duele, de su primer álbum, y En Coma. La audiencia lo ha tenido claro y ha cantado a pleno pulmón la segunda.

Un final por todo lo alto

A pesar de llevar una hora y media frenética sobre el escenario, Morat ha mantenido la energía por todo lo alto hasta el final. Cómo te atreves ha marcado el inicio de ese fin. Después de poner al Movistar Arena a saltar, la banda no ha frenado el ritmo, y ha seguido, entre mucho confeti, con Faltas Tú, Besos en Guerra y Vuelvo a ti.

Tras los cánticos de “otra” del público, el cuarteto ha regresado al escenario para interpretar sus tres últimas canciones —A dónde vamos, Me mata y 506—, en las que los miles de fans se han terminado de dejar la voz.