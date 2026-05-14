Conciertos gratis de San Isidro 2026 en Madrid: artistas, horarios y programa
¿Aún no has hecho planes para San Isidro 2026? Madrid está celebrando sus fiestas con un programa lleno de conciertos gratuitos con artistas como Fangoria, Las Ketchup, Los Chunguitos, La Bien Querida o Hens. ¡Descubre cuándo actúa cada uno!
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Los trajes de chulapo y chulapa vuelven a llenar las calles de Madrid durante estas Fiestas de San Isidro 2026. Por supuesto, la música está siendo una de las protagonistas desde el pasado 7 de mayo, cuando Rels B concedió una listening party.
El programa cuenta con numerosos conciertos hasta el domingo 17 de mayo en tres lugares emblemáticos de la ciudad: el Parque de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor. "Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, compartiendo lo que mejor define a esta ciudad: esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos", comenta José Luis Martínez‑Almeida.
"Madrid es cultura y es tradición viva. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación amplia y diversa en la que conviven la música clásica y la popular", añade el alcalde. En este sentido, tradición y modernidad se unen en estas fechas con artistas como Fangoria, Las Ketchup, Los Chunguitos, La Bien Querida, Hens, Vicente Calderón, Amore, Xavibo y muchos otros.
Toma buena nota de los conciertos más relevantes de San Isidro 2026 en Madrid:
Jueves 14 de mayo
- Pablito Tedeka + Ruptura Dj Set - Jardines de las Vistillas - 19:00
- Vicente Calderón - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30
- Rebe - Jardines de las Vistillas - 20:30
- Hens - Jardines de las Vistillas - 22:00
- Rubén Pozo y los chicos de la curva - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:00
- Fernanda Arrau DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 23:59
Viernes 15 de mayo
- Gilda Club: Yahaira y Digues DJ Set - Jardines de las Vistillas - 12:30
- 46 Premios Rock Villa de Madrid - Jardines de las Vistillas - 18:00
- Pablo Pueblo DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30
- Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó - Plaza Mayor - 21:30
- Las Ketchup - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 21:30
- Camellos - Jardines de las Vistillas - 21:45
- Los Chunguitos (con Azúcar Moreno y José el Francés) - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:30
- Tiraya y PatataOnStereo DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 23:59
Sábado 16 de mayo
- Mari Pepa de Chamberí - Jardines de las Vistillas - 13:15
- Espada y Jotapop DJ Set - Jardines de las Vistillas - 14:30
- Olga Mará Ramos - Parque de San Isidro (Escenario Castizo) - 19:00
- La Bien Querida - Plaza Mayor - 20:00
- Amore - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30
- Las Dianas - Jardines de las Vistillas - 20:30
- Baiuca - Plaza Mayor - 21:45
- Fangoria - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:00
- Triángulo de Amor Bizarro - Jardines de las Vistillas - 22:00
- Cascales DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 23:59
Domingo 17 de mayo
- Olga Mará Ramos - Jardines de las Vistillas - 14:00
- La Paloma - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:00
- Las Migas - Plaza Mayor - 20:00
- Flashback con Ochoymedio DJ Set - Jardines de las Vistillas - 20:30
- Montoya & Carmona - Plaza Mayor - 21:30
- Xavibo - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 21:30