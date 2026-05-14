Conciertos gratis de San Isidro 2026 en Madrid: artistas, horarios y programa

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Los trajes de chulapo y chulapa vuelven a llenar las calles de Madrid durante estas Fiestas de San Isidro 2026. Por supuesto, la música está siendo una de las protagonistas desde el pasado 7 de mayo, cuando Rels B concedió una listening party.

El programa cuenta con numerosos conciertos hasta el domingo 17 de mayo en tres lugares emblemáticos de la ciudad: el Parque de San Isidro, los Jardines de las Vistillas y la Plaza Mayor. "Allí se volverán a reunir familias, amigos y generaciones enteras de madrileños y visitantes, compartiendo lo que mejor define a esta ciudad: esa manera tan madrileña de celebrar y vivir juntos", comenta José Luis Martínez‑Almeida.

"Madrid es cultura y es tradición viva. Desde el Ayuntamiento hemos preparado una programación amplia y diversa en la que conviven la música clásica y la popular", añade el alcalde. En este sentido, tradición y modernidad se unen en estas fechas con artistas como Fangoria, Las Ketchup, Los Chunguitos, La Bien Querida, Hens, Vicente Calderón, Amore, Xavibo y muchos otros.

Toma buena nota de los conciertos más relevantes de San Isidro 2026 en Madrid:

Jueves 14 de mayo

Pablito Tedeka + Ruptura Dj Set - Jardines de las Vistillas - 19:00

- Jardines de las Vistillas - 19:00 Vicente Calderón - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30 Rebe - Jardines de las Vistillas - 20:30

- Jardines de las Vistillas - 20:30 Hens - Jardines de las Vistillas - 22:00

- Jardines de las Vistillas - 22:00 Rubén Pozo y los chicos de la curva - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:00

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:00 Fernanda Arrau DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 23:59

Viernes 15 de mayo

Gilda Club: Yahaira y Digues DJ Set - Jardines de las Vistillas - 12:30

- Jardines de las Vistillas - 12:30 46 Premios Rock Villa de Madrid - Jardines de las Vistillas - 18:00

- Jardines de las Vistillas - 18:00 Pablo Pueblo DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30 Banda Sinfónica Municipal de Madrid. Homenaje a Sara Montiel con Nuria Fergó - Plaza Mayor - 21:30

- Plaza Mayor - 21:30 Las Ketchup - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 21:30

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 21:30 Camellos - Jardines de las Vistillas - 21:45

- Jardines de las Vistillas - 21:45 Los Chunguitos (con Azúcar Moreno y José el Francés) - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:30

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:30 Tiraya y PatataOnStereo DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 23:59

Sábado 16 de mayo

Mari Pepa de Chamberí - Jardines de las Vistillas - 13:15

- Jardines de las Vistillas - 13:15 Espada y Jotapop DJ Set - Jardines de las Vistillas - 14:30

- Jardines de las Vistillas - 14:30 Olga Mará Ramos - Parque de San Isidro (Escenario Castizo) - 19:00

- Parque de San Isidro (Escenario Castizo) - 19:00 La Bien Querida - Plaza Mayor - 20:00

- Plaza Mayor - 20:00 Amore - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 20:30 Las Dianas - Jardines de las Vistillas - 20:30

- Jardines de las Vistillas - 20:30 Baiuca - Plaza Mayor - 21:45

- Plaza Mayor - 21:45 Fangoria - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:00

- Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 22:00 Triángulo de Amor Bizarro - Jardines de las Vistillas - 22:00

- Jardines de las Vistillas - 22:00 Cascales DJ Set - Parque de San Isidro (Escenario Principal) - 23:59

Domingo 17 de mayo