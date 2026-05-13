Rubén Pozo: "Si rebusco en la metáfora, como músico también me siento labrador"

Rubén Pozo ha vuelto a Cuerpos especiales para hablar con Eva Soriano y Nacho García de su concierto de las fiestas de San Isidro 2026. El músico también ha hecho balance de su gira 50town y ha contado cómo Cantar se coló en su repertorio. También ha adelantado que habrá más cosas con este tema y ha confesado qué se espera de los Premios de la Música.

Recibir a Rubén Pozo en Cuerpos especiales es recibir a un amigo. El cantante y compositor, que celebra los 50 con el disco 50town, se ha venido este miércoles al estudio para hablar del concierto que dará el jueves 14 de mayo en Madrid con motivo de las Fiestas de San Isidro.

Junto a su banda, Los chicos de la curva, lo dará todo en el Paseo de la Ermita del Santo y no descarta ir vestido de chulapo. "El clavel yo creo que sí lo voy a llevar y ahora que oigo lo del chaleco, también", le ha dicho a Eva Soriano y Nacho García que han acabado convenciéndole de que se ponga también la gorra o parpusa. “Aunque solo sea por el gesto de quitarse el sombrero...”, ha apuntado.

La fecha es especial para Rubén ya que San Isidro Labrador es el patrón de Madrid. "Como músico, si rebusco en la metáfora, también me siento labrador", ha dicho buscando un símil. "Siembro para canciones, algunas me salen bien, algunas me dan muchos frutos, otras no tantos… Pero yo siempre con mucho amor”, ha dicho con humildad.

"Siembro para canciones, algunas me salen bien, algunas me dan muchos frutos, otras no tantos… "

El del 14 de mayo será un concierto muy castizo, pero ¿cuál ha sido el concierto más loco que ha vivido Rubén Pozo? “Hubo una vez que había problemas con la toma de tierra y nos daban calambres todo el rato, incluso de jugarse la vida. Seguimos ahí pero había que tener cuidado de no tocar la boca con el micro”, ha recordado. "Fue loco y también mrtal".

Volviendo al concierto de San Isidro, hay un tema que no puede faltar en el concierto de Rubén Pozo y Los chicos de la curva: Madrid. "Es una canción que siento cosas cuando la toco en Madrid pero también fuera porque me da pudor cantarla", ha confesado para luego compartir la fórmula que utiliza en otras ciudades. "Siempre digo algo como Voy a tocar una canción que me hace sentir como en casa, como me siento aquí… También me preparé una versión en catalán para tocarla en Barcelona porque pensé... Aquí caen tomates... pero tengo un público muy majo y acoge la canción bien en cualquier sito", ha añadido celebrando a sus seguidores que le regalan momentos inolvidables cada vez que toca el tema.

"Veo parejas que se abrazan y se dan besos y pienso Igual esta canción es importante para ellos", ha añadido celebrando el amor, que es "lo más maravilloso del mundo" pero también te puede "traer el revés".

Cantar y la gira 50town

Rubén Pozo acaba de cerrar la gira presentación de 50town, el disco que lanzó al llegar a los 50 y que presentó también en Cuerpos especiales. El sabor de boca que le dejaron estos conciertos es inmejorable. "Para enmarcar", escribió el cantante, que también ha hecho una reflexión del tour durante la entrevista.

“La conclusión es que el disco está vivo. En una época como la de ahora que todo es tan vertiginoso, que una peli o un disco dura tan poco, y este lleva varios meses", ha apuntado para luego añadir: "Estoy teniendo una vida larga y me alegro pero a la vez sigo haciendo música".

Rubén Pozo no ha dejado de elogiar a su público durante la entrevista, en la que ha querido señalar que ellos le han mantenido y empujado en los momentos más bajos de su carrera.

Sus fans fueron los que le invitaron a incluir la canción Cantar en el setlist de la gira. No estaba inicialmente porque es una canción que le da pudor porque la hizo solo en 10 minutos.

"Un día la hicimos porque nos pedían más y la cantó todo el mundo y ahí se ha quedado. Es maravilloso", ha contado antes de lanzar una exclusiva: "No puedo contar mucho pero hemos hecho cosas con esta canción".

"No puedo contar mucho pero hemos hecho cosas con la canción 'Cantar'

Después de 30 años de carrera, Rubén Pozo sigue poniéndose nervioso cada vez que se sube a un escenario y tiene un ritual para subirse al escenario. "Entro con el pie derecho", ha contado el cantante, que reconoce ser supersticioso y tener muchas manías. "Voy a dejar de pensar estas cosas", ha confesado.

La entrevista ha terminado hablando de los Premios de la Música, que se celebran el martes 26 de mayo y a los que acude como nominado a Mejor Álbum Pop/Rock. "Viendo los candidatos no tengo ninguna posibilidad", ha dicho humildemente sobre sus compañeros de categoría. "Son muy guays pero el premio ya lo tengo con la nominación".