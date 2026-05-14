Madrid tendrá un nuevo recinto para conciertos junto al Metropolitano: así será el Madrid Arena

Al Movistar Arena le ha salido un nuevo competidor o al menos lo tendrá, pues desde Live Nation han confirmado un proyecto de arena que llegará a la ciudad de Madrid.

Por el momento, se la ha nombrado como el Madrid Arena, pero es probable que se le otorgue finalmente otro nombre, al ya existir un pabellón multiusos en Ciudad de Campo con el mismo nombre.

Si finalmente tiene ese nombre o no, probablemente lo descubramos dentro de mucho, dado que el proyecto finalizará su construcción en 2030.

Además, hemos podido saber que sustituirá al actual Centro Acuático Olímpico de Madrid, el cual se ubica justo al lado del Estadio Riyadh Air Metropolitano, y será creado por Barsento, una empresa conjunta formada por Live Nation, Oak View Group (OVG) y el Atlético de Madrid.

La intención, por tanto, es crear "un destino multifuncional para el deporte, el entretenimiento, la cultura y la educación, diseñado para conectar a públicos diversos y elevar a Madrid en el escenario global".