Las confesiones de Aitana en México: cuándo sacará nueva música y su 'amor-odio' por las Alpha House

Todos estamos hablando de la separación de Aitana y Sebastián Yatra. Fue el artista colombiano quien confirmó que ya no estaban juntos este lunes, señalando que "los dos estaban solteros" y seguían siendo amigos. "Andamos cada quien viviendo su propio camino, pero la quiero muchísimo y vivimos una historia muy bonita este año", dijo.

Había varias pistas, como la ausencia de la catalana a la gala de los Latin Grammy en Sevilla, que evidenciaban que la pareja no atravesaba una buena situación. Durante un concierto de la triunfita en Bogotá hace pocos días, se derrumbó cantando The Killers -el tema que escribió a Yatra- e hizo un precioso discurso que ahora tiene mucho sentido: "Hoy no estoy emocionalmente bien. No pasa nada, hay días en los que estás bien y en los que no".

Sin duda la ruptura ha acaparado todo el foco mediático de Aitana y otras noticias tan -o incluso más- importantes pasaron a un segundo plano. En la prueba de sonido de su concierto en México, el primero dentro de su gira latinoamericana, sorprendió con algunas revelaciones sobre cómo se presenta su futuro musical.

Aitana no tardará en anunciar nueva música

Su último disco, Alpha, acaba de salir, lo que no quiere decir que no vayamos a escuchar nada de ella en un tiempo. La artista confirmó que tendremos noticias de ella muy pronto, independientemente de lo que quede para que salga su cuarto álbum.

"Por mucho que a mi cuarto álbum le quede un año o dos, ya voy a empezar a sacar canciones, como hice con Formentera", aclaró.

Su 'amor-odio' por las Alpha House

La joven se pronunció también sobre las Alpha House, los eventos en los que pincha su música al puro estilo de las raves. A la pregunta de si tenía pensado celebrar más, se abrió y contó que les tiene una relación "amor-odio".

Le gusta porque conoce a sus fans, pero no está satisfecha con "el concepto que ha quedado". Su idea era crear algo cercano y ha terminado siendo como un concierto: "Mi idea era una fiesta más que un concierto y no está siendo así. Yo soy muy cercana, de subiros al escenario y para eso ya tengo los conciertos".

"Para mí ser DJ es una cosa que le tengo mucho respeto y este año lo he trabajado mucho. El objetivo que tenía de bailar y pasarlo bien no está tanto", señaló.

Quizá podríamos ir despidiéndonos de las Alpha House, al menos como las conocemos.

La nueva era de Aitana

Se había hablado mucho de la posibilidad de que Aitana contara con DJ para lanzar remixes de sus canciones del disco y ella aseguró que había hablado con varios y no pudo ser porque le pedían mucho tiempo y ella "no quería estancarse".

Del mismo modo, insistió en que ha disfrutado mucho de su era Alpha y ya está pensando en la siguiente: "No es que me acabe aburriendo de esta era, pero como ya estoy haciendo lo que viene luego, tengo mucha impaciencia".

Aitana ha demostrado que no para y siempre va un paso por delante de su música. Tiene claro su concepto y se ha organizado para que todo salga según lo previsto.

