Estas son las imitaciones para la Gala 12 de 'Tu cara me suena 12'

Melani gana la undécima gala de Tu cara me suena y cede su premio a Manu Baqueiro | José Irún

" Pedazo gala ", ha dicho Melani mientras los nueve concursantes de Tu cara me suena 12 descubrían a qué artistas tendrán que imitar en la próxima gala del programa.

Tu cara me suena 12 se encamina hacia su última semana antes de las semifinales. Para la Gala 12, el pulsador se ha puesto juguetón y ha sacado dos tarjetas de "Te lo robo".

Ana Guerra ha decidido quedarse con Gloria Estefan robándole a Esperansa Grasia, que ha confesado que no conocía a la cantante ante la incredulidad de todos los presentes. "Mira, el señor me perdone, pero yo Gloria no sabía quién era", ha dicho. Al final, la humorista ha presionado el pulsador de nuevo y... ¡le ha tocado otro "Te lo robo"!

Así, Esperansa Grasia ha robado a Manu Baqueiro para enfrentarse al reto de imitar a Bad Bunny, mientras el actor finalmente tendrá que meterse en la piel de Paulina Rubio. "Me encanta", ha exclamado después de recriminarle el robo a su compañera: "La Kill Bill esta de rebajas...", ha bromeado sobre Esperansa.

Por lo demás, Bertín Osborne tendrá que llevar a un amigo para imitar a Bradley Cooper y Lady Gaga. "Y yo qué hago, ¿de Lady Gaga?", ha preguntado el cantante. Yenesi, eufórica por el posible cambio de género de Bertín, se convertirá en una de sus "cantantes favoritas": la rapera Nicki Minaj.

"Me encanta, qué guay", ha dicho Gisela al descubrir que imitará a Rocío Dúrcal. Goyo Jiménez hará de Tommy Cash, el representante de Estonia en Eurovisión 2025 con Espresso Macchiato, mientras Mikel Herzog Jr. se transformará en Camilo. Melani también viajará a la última edición de Eurovisión imitando a JJ, el ganador del festival por Austria. "Pedazo gala", ha dicho la joven cantante.

Listado de imitaciones para la Gala 12