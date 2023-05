Conoce a Loreen, la artista sueca que ha ganado Eurovisión 2023

Eurovisión ya tiene a su nueva ganadora, aunque en esta ocasión es alguien que conoce esta sensación. Se trata de Loreen, la artista sueca que se ha impuesto a sus rivales con Tattoo, una preciosa canción romántica dedicada a un amor imposible.

Pero lo más atractivo de esta actuación ha sido su brutal puesta en escena formada por dos plataformas que simulaban el desierto y unas largas uñas. Al final, la intérprete de Euphoria se ha alzado con 583 puntos y ha superado a su principal contrincante, el rapero finlandés Käärijä.

Las uñas de Loreen, el detalle más importante

La espectacular coreografía, con la cantante bailando entre las dos enormes placas de LED, no es lo único que ha dado que hablar estos días. Loreen se sube al escenario vestida como una guerrera, como una arquera recién salida de Los juegos del hambre, con la larga melena negra suelta y su característico flequillo.

En una entrevista a finales de abril en El Plural, la artista reveló algunos detalles sobre su estilismo en Liverpool. La cantante afirmó que, aunque el código de colores es el mismo que en la actuación del Melodifestivalen, no descartaba cambios en el vestuario: "No hay razón para que sea completamente el mismo porque cambiar a veces es bueno".

En esa misma conversación, también habló de sus uñas, cómo no, el elemento que más debate ha suscitado de su look. Larguísimas y llamativas, al más puro estilo de antaño de Rosalía, son como dos garras gigantes que, según ella, representan los elementos de la naturaleza: fuego, agua, tierra y aire, y que podrían estar hechas con cuarzo, piedra a la que se atribuyen poderes mágicos.

“Juego mucho con mis manos y con ellas reflejo energía. Quiero que la actuación se sienta natural, alegre… mis manos me ayudan con eso y las uñas aún más, que parecen un abanico y lo hacen también divertido. He visto que también pueden inspirar y aportar creatividad. He visto a niños, adultos… todo el mundo se está poniendo uñas y juegan, son libres y creativos”, comentó sobre ese imprescindible detalle de su estilismo. Además, según se ha podido saber, es un centro de Liverpool el que ha trabajado en las uñas de la artista.

“El mayor reto de la actuación son los detalles. Porque son los pequeños detalles los que hacen que la actuación funcione y tiene que encajar. Si no encaja, no aciertas”, contó en la revista Elle en el mes de febrero sobre el show en el que trabajaba entonces y presenta ahora en Eurovisión 2013.

Quién es Loreen, la ganadora de Eurovisión 2023

Lorine Zineb Nora Talhaoui​ (Estocolmo, 17 de octubre de 1983) es una cantante y productora de ascendencia marroquí. En 2011 se presentó por primera vez al festival de preselección sueca, pero no fue escogida.

"Honestamente, no tenía idea qué era Eurovisión. Porque era un hippie. Vivía vagando entre comunidades hippies. Estaba en otra cosa, estaba trabajando en mí misma. Pero la oportunidad llegó a mi vida y yo creo mucho en que todo lo que te llega es por una razón", contó en 2021.

En 2017, comunicó durante una entrevista que era bisexual. "Mucha gente está demasiado enfocada en el sexo, en la sexualidad. Pero el amor es mucho más que eso. Por lo general, yo digo 'el amor está donde lo encuentras', simplemente. ¿Y eso me hace bisexual? En realidad, sí. Puedo decir que estoy en ese momento. Y no me falta amor, por decirlo de alguna forma", señaló.

"Yo me enamoro fácilmente. Puedo amar a alguien de verdad, pero puedo enamorarme de otro también. Yo puedo amar a varios y enamorarme de bastantes. Soy una persona de relaciones abiertas. Creo que los humanos nos sentimos mejor cuando podemos jugar con nuestra energía sexual y con el amor en general. Y no solo hablo de sexo físico, hablo de permitirte sentir lo que quieras y ser libre en ello", dijo en otra.

La trayectoria musical de Loreen en Eurovisión

Repasamos la trayectoria musical de esta estrella sueca tan vinculada a Eurovisión.

La representante sueca no es una desconocida para los seguidores de este festival. Ya participó en la edición de 2012 y ganó. Además, la victoria de la artista con la canción Euphoria rompió varios récords:

Se convirtió en la segunda canción más votada de la historia de Eurovisión —por detrás de Rybak del noruego Alexander Rybak (2009)—.

de Eurovisión —por detrás de del noruego Alexander Rybak (2009)—. Recibió 12 puntos —máxima puntuación — de 18 países.

Fue votada por 40 de los 41 países que participaron en el festival.

Aventajó por más de 100 al segundo clasificado —el ruso Buránovskiye Bábushki recibió 259 con la canción Party For Everybody—.

La estrella del Melodifestivalen

Loreen ha triunfado en Liverpool tras proclamarse ganadora del Melodifestivalen 2023, el tradicional y reputado festival de la canción sueca para la selección de la canción representante de Eurovisión.

En total, la cantante se ha presentado cuatro veces a este certamen: la primera, en 2011. En su debut, con la canción My Heart Is Refusing Me, no logró clasificarse para la final, aunque esa canción fue todo un éxito en el país nórdico.

Solo un año después, Loreen lo volvió a intentar y esta vez sí, Euphoria consiguió ganar con 268 puntos y batió el récord de puntuación. Lo que ocurrió después ya es conocido. La artista se proclamó vencedora de la 57ª edición de Eurovisión y la canción se coló en el número uno en muchos países de Europa, entre ellos Alemania, Bélgica, Chipre, Grecia, Irlanda, Países Bajos, Reino Unido o España.

En 2017, volvió al Melodifestivalen con la canción Statements pero, de nuevo, no consiguió la clasificación para la final.

Loreen ha hecho historia tras quedar primera en Eurovisión por segunda vez. No se sabe si esta estrella se volverá a presentar para representar a Suecia, pero si sucediera todo apuntaría a que podría conseguir la tercera.