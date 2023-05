Qué significan las llamativas uñas de Loreen, la representante de Suecia en Eurovisión 2023

Las casas de apuestas son tajantes en su pronóstico: Loreen, la candidata sueca será la ganadora de Eurovisión 2023 con un 44% de probabilidades de hacerlo.

De ser así, sería la segunda vez que la artista de ascendencia bereber se hiciesee con el micrófono de cristal —lo ganó en 2012 con la canción Euphoria— y eso colocaría a su país en el primer puesto del pódium de los que más veces han ganado el festival, junto a Irlanda.

Objetivamente, la propuesta de Loreen para la edición de 2023 no puede pasar desapercibida. Una buena canción, Tattoo —un temas que los especialistas consideran un himno pop—, interpretada por una gran voz y envuelta en una espectacular puesta en escena son las bazas de la candidatura sueca para destacarse sobre las demás.

Y esa impresionante puesta en escena fue uno de los elementos que más conversación generó en los días previos al arranque del festival. ¿Repetiría Loreen lo que hizo en el Melodifestivalen, el concurso sueco para la selección de su canción en Eurovisión, o tendría que hacer modificaciones?

Las dudas empezaron a disiparse en los ensayos del festival Aunque la estructura de casi dos toneladas con gigantescas pantallas LED no puede instalarse sobre el escenario del Liverpool, parece que la artista sí recreará la misma coreografía sobre unas plataformas de menor tamaño.

Lo que sí mantiene es el estilismo y… las uñas.

Las uñas de Loreen, en el punto de mira

La espectacular coreografía, con la cantante bailando entre las dos enormes placas de LED, no es lo único que ha dado que hablar estos días. Loreen se sube al escenario vestida como una guerrera, como una arquera recién salida de Los juegos del hambre, con la larga melena negra suelta y su característico flequillo.

En una entrevista a finales de abril en El Plural, la artista reveló algunos detalles sobre su estilismo en Liverpool. La cantante afirmó que, aunque el código de colores es el mismo que en la actuación del Melodifestivalen, no descartaba cambios en el vestuario: "No hay razón para que sea completamente el mismo porque cambiar a veces es bueno".

En esa misma conversación, también habló de sus uñas, cómo no, el elemento que más debate ha suscitado de su look. Larguísimas y llamativas, al más puro estilo de antaño de Rosalía, son como dos garras gigantes que, según ella, representan los elementos de la naturaleza: fuego, agua, tierra y aire, y que podrían estar hechas con cuarzo, piedra a la que se atribuyen poderes mágicos.

“Juego mucho con mis manos y con ellas reflejo energía. Quiero que la actuación se sienta natural, alegre… mis manos me ayudan con eso y las uñas aún más, que parecen un abanico y lo hacen también divertido. He visto que también pueden inspirar y aportar creatividad. He visto a niños, adultos… todo el mundo se está poniendo uñas y juegan, son libres y creativos”, comentó sobre ese imprescindible detalle de su estilismo. Además, según se ha podido saber, es un centro de Liverpool el que ha trabajado en las uñas de la artista.

“El mayor reto de la actuación son los detalles. Porque son los pequeños detalles los que hacen que la actuación funcione y tiene que encajar. Si no encaja, no aciertas”, contó en la revista Elle en el mes de febrero sobre el show en el que trabajaba entonces y presenta ahora en Eurovisión 2013.