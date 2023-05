La reacción de Eva Soriano a la victoria de Loreen en Eurovisión 2023

No se puede decir que Eva Soriano y Loreen tengan buena relación. La presentadora de Cuerpos especiales lo ha contado numerosas veces en el morning de Europa FM y es por eso que ha apostado por la victoria en Eurovisión de cualquiera de los otros 25 candidatos de esta edición.

Su deseo no se ha hecho realidad. Ni el jurado profesional ni los espectadores de la gala estaban en el equipo de Eva y votaron en masa a la cantante de Tattoo. Loreen se ha alzado con el micrófono de cristal con 586 puntos, más de 50 puntos por encima del segundo de la clasificación. El finlandés Käärijä ha conseguido 526 puntos.

Las reacciones de Eva Soriano a Loreen en Eurovisión

Eva Soriano no se ha perdido la gala y ha reaccionado a cada paso de Loreen en la ceremonia. Lo primero fue cuando la vio actuar y tuvo que admitir que su espectáculo estuvo por encima de la media.

La siguiente llegó con el televoto. La cantante de 39 años, que ya ganó Eurovisión en 2012 con la canción Euphoria, recibió 340 puntos del jurado popular. "No puto puedo más", escribió Eva Soriano.

Al anuncio de los 340 puntos de los telespectadores le siguió el anuncio de la victoria de Loreen en Eurovisión 2023 y ya luego llegó la reacción de Eva Soriano: "Hoy no ha ganado Loreen, he perdido YO".

¿Qué pasó entre Eva Soriano y Loreen?

La historia de Eva Soriano y Loreen se remonta al mes de febrero. La presentadora le hizo la cruz por lo sucedido en la Gala Drag Queen de Gáldar, que tuvo lugar en Gran Canaria y de la que fue presentadora.

La presentadora de Cuerpos Especiales debía conducir el evento, dar paso a las drags participantes y controlar los tiempos de todas las intervenciones, tras el que estaba programado un concierto de Loreen.

Ese era el plan de la noche, pero no sucedió como estaba previsto. Loreen salió a cantar cuando el evento drag todavía no había terminado e hizo que este tuviese que pausarse para seguir después de que terminase su show.

Eva se sintió terriblemente ofendida por las exigencias de la cantante sueca y se le contó a David Broncano cuando visitó La Resistencia. "Llegó de Suecia con todo su coño y dijo 'yo tenía que hacer un concierto después de la gala, pero lo voy a hacer dentro de la gala'. Nos tuvimos que comer casi 45 minutos más de gala mientras la gente estaba allí, después de dos horas viendo todas las drags, solo porque Loreen no quería hacer el concierto después", contó.

"Las cosas hay que decirlas porque estamos legitimando que la gente sea gilipollas y me molesta muchísimo", añadió la presentadora.

La respuesta de Loreen al enfado de Eva

Poco después de haberse viralizado lo ocurrido, la cantante salió al paso de las acusaciones de Eva Soriano y justificó su incursión en la gala aludiendo a un fallo técnico.

"Lo siento. No sabía eso, de verdad. No sé si fue porque tuvimos algunos problemas técnicos que hicieron que tuviésemos que posponer el concierto", dijo en una entrevista con Yotele.

Además, aseguró que la decisión de salir al escenario nunca la toma ella, sino que le viene dada por los miembros de su equipo. "Vinieron y me dijeron 'Loreen, te toca actuar' y dije 'vale, voy'... Lo único que sé es que cuando me toca, mi equipo me lo dice: 'Te toca ya, sal a trabajar'", contó, reiterando sus sus disculpas y dirigiéndose directamente a Soriano.

"Lo siento si se sintió así y si tuvo que esperar. No me gusta cuando la gente espera por mí. Intenté ofrecer algo especial a todo el que estaba allí. Siempre es así, es como lanzarse desde una montaña. Supongo que es lo que puedo decir. Espero que me perdone. ¡Por favor, perdóname!", exclamó.