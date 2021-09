Conoce a María José Llergo, la asesora que ha fichado Pablo Alborán en 'La voz'

Pablo Alborán tiene una aliada en La voz: María José Llergo es la asesora en su equipo. Esta joven de Pozoblanco (Córdoba) es una de las promesas del flamenco.

Nació en 1994 (tiene 27 años) y su nombre empezó a sonar en 2017, cuando presentó su tema Niña de las Dunas, su primera canción totalmente do it yourself que presentó junto al guitarrista flamenco Marc López y que hoy se acerca al millón de reproducciones en YouTube.

Después llegó Me miras pero no me ves, escrito por ella misma y que habla sobre la invisibilidad de ciertos colectivos sociales. El tema de 2019 la consagró como una de las voces a tener en cuenta y fue el paso previo al lanzamiento de su primer disco, Sanación.

María José Llergo y Lola Flores

La cara de María José Llergo te suena seguro por el anuncio de Cruzcampo de Lola Flores. Ella sale dirigiéndose a La Faroana.

"Sí, Lola, pero tú siempre lo llamaste poderío", le replica la cordobesa, que en 2020 triunfó con la cover de la canción Pena, penita, pena.

El éxito de 'Sanación' en Estados Unidos

María José Llergo es mucho más, tanto que algunos la comparan como Rosalía.

"Que me comparen con una mujer de éxito significará que algo estoy haciendo bien. Estamos muy poco acostumbrados a que las mujeres triunfen y enseguida las comparamos a otras, a ver si creamos rivalidades, las vemos ahí aunque no estén. Pero eso a mí no me afecta; ninguna de las dos hacemos arte para destruir, al contrario, lo hacemos para construir", contaba el pasado febrero en El diario de Sevilla.

Igual que Rosalía, María José Llergo fascia en Estados Unidos. Su primer disco, Sanación, llegó en 2020 y fue incluido en la lista de los 25 mejores trabajos del año por la National Public Radio (NPR), una organización de medios estadounidense que produce programación para una red nacional de más de mil estaciones de radio pública en los Estados Unidos.

A esto hay que añadir que en noviembre de 2020 la andaluza apareció en la plataforma Colors interpretando sus temas La Luz y Tu Piel, lo que ha contribuido a crecer su fama internacional.

La alumna aplicada que quería cantar

María José Llergo siempre quiso ser cantante pero no lo manifestó en voz alta hasta que terminó 2º de Bachillerato y tuvo que pensar en su futuro profesional. A pesar de sus buenas notas, no encontraba carrera que le gustase.

"Había cursado 10 años de violín, pero yo solo sabía que quería cantar, pero no tenía ni idea de cómo, dónde o cuándo", contó el pasado verano en una entrevista en El País. “Y aquella tarde, cuando lo verbalicé, el anhelo pasó de ser algo abstracto para convertirse en un hecho consumado. Si hubiese relegado el canto a una mera afición, me habría olvidado de ser yo misma”, aseguró la joven, que no contó en principio con el apoyo de su madre.

"Mi madre pensaba que era un capricho, que ya se me pasaría. Pero no. Yo solo quería cantar, escribir, ver el mundo de una manera poética. Era un sueño inalcanzable para una familia muy humilde”, contó Llergo, a la que sus padres no dieron la espalda. "Vamos a tener que hacer un gran esfuerzo", le dijo su padre al enterarse.

Se trasladó a Madrid mucho después. En 2019 dejó Pozoblanco para instalarse en la capital y emprender esa carrera que en parte aprendió gracias a su abuelo José, con el que aprendió a cantar y al que dedicó la canción Que tú me quieras, que presentó este septiembre.

Es solo el principio de una carrera que no ha hecho más que empezar. "Aún no he desarrollado ni el 1% de la obra que espero hacer", asegura la artista, que no quiere "dejar de crear y compartir, de darles a los demás lo que merece la pena que conozcan": "Confío en seguir trayendo música hermosa al mundo y defendiendo a quienes lo necesiten. Y espero morir viejita, sin haberle hecho daño a nadie. Habiendo aprendido de mis errores, que son diarios. Y, por supuesto, sin dejar de cantar”.