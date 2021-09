Malú, de cerca: tres años con Albert Rivera, su hija Lucía, su relación con Alejandro Sanz y sus problemas de salud

Malú tenía 15 años (ahora tiene 39) cuando llegó a nuestras vidas cantando aquello de Aprendiz. Su maestro fue Alejandro Sanz, al que le une una estrechísima relación desde pequeña y que se convierte ahora en su rival en La voz. Junto a Luis Fonsi y Pablo Alborán forman el grupo de coach de esta edición.

La mejor muestra de esta relación es esta foto que Alejandro Sanz, 14 años mayor, publicó el pasado febrero en redes sociales. Se conocen desde que Malú era una niña, ya que el madrileño siempre mantuvo relación con Paco de Lucía, quien fue productor de su segundo disco (Si tú me miras y Básico). Un dato para despistados: Malú es hija de Pepe de Lucía, hermano de Paco de Lucía.

Alejandro Sanz, el punto en común de Malú y Albert Rivera

Alejandro Sanz fue padrino de Malú y también uno de los celestinos de Malú y Albert Rivera.

Cuando la relación saltó a los medios en febrero de 2019, muchos quisieron buscar el origen de la relación. El cantante fue uno de los señalados como miembro del equipo celestino. Según publicó la revista Semana, encargada de destapar la relación, Alejandro Sanz montó una fiesta por su 50º cumpleaños e invitó a la cantante y al entonces político.

El cumpleaños fue el 18 de diciembre de 2018, unos días antes de que Albert Rivera hiciese este alegato en favor de Malú en redes sociales: "Qué suerte tenemos los españoles de contar entre nosotros con una artista y una mujer del talento, el arte, la sensibilidad y la energía de Malú". ¿Casualidad? Por ahora no se sabe.

Lo que sí se sabe, porque lo contó Albert Rivera, que antes del primer beso hubo una amistad. "Nos conocimos como amigos, sin más. Luego yo rompí mi relación, ella estaba sola y surgió eso que piensas 'esto no puede pasar'. "Era un lío de narices. Un político y una artista... todo el mundo hablando. Pero se pudo", contó Rivera hace un año en el programa de Bertín Osborne.

En estos tres años muy poco se les ha visto juntos, imágenes robadas de paparazzi y los posados en la puerta del hospital. El primero fue en julio de 2019 cuando Albert Rivera recibió el alta tras ser ingresado por una gastroenteritis. Fue la primera foto de la pareja. La siguiente llegó un año después, en junio de 2020, cuando se convirtieron en padres y presentaron a su hija Lucía a los medios.

"Si algo nos caracteriza a nosotros es nuestra discreción", continúo contando Rivera a Bertín, dejándole claro que Malú no tuvo nada que ver con su decisión de dejar la política. "No, al revés. Ella me apoyó siempre en todo. Fue la segunda que supo que lo iba a dejar", reveló sobre Malú, que el pasado junio presentó la canción Secreto a voces sobre su relación.

Lucía, la hija de Malú y Albert Rivera

En diciembre de 2019, cuando todavía no habíamos asimilado la relación, Malú y Albert Rivera anunciaron que iban a ser padres. Lucía, la hija de al pareja, nació en seis meses después. En junio de 2020 dieron la bienvenida a la pequeña, que lleva el nombre de su madre (María Lucía) y el de toda su familia. El padre y los tíos de Malú son Los Lucías porque su madre (abuela de Malú y bisabuela de Lucía Rivera) se llamaba Luzía Gómes Gonçalvez. A ella le deben también su nombre (o segundo nombre) las mujeres de la familia. Si se escribe con Z es porque era portuguesa.

Lucía nació el 6 de junio de 2020 y con ella la segunda foto de oficial de Malú y Albert Rivera. Antes de nacer, la cantante le había compuesto el tema Tejiendo las alas, que la llevó hasta lo más alto.

Sobre ella habló en uno de sus últimos pasos por El Hormiguero, cuando contó que la pequeña había empezado a andar y explicó también que se había convertido en dueño de todos sus peluches: "Esos que me han ido dando a lo largo de mi carrera ya tienen una propietaria real. Alguien que los besa, juega con ellos. Es muy guay".

Albert Rivera y Malú presenta a su hija Lucía en la puerta del hospital // Gtresonline

Los problemas de salud de Malú

El nacimiento de Lucía fue un capítulo más en la vida de Malú, de la que somos partícipes desde hace 24 años. En este tiempo la hemos visto crecer y atravesar también algún bache. Uno de los más complicados lo atravesó en 2008. En plena gira le estalló la vesícula.

"Me ingresaron en un hospital y yo la sensación que tenía era de que me apagaba; cada vez tenía más sueño, me dormía más y tenía muchísimo dolor", contó Malú en el programa de Bertín Osborne en 2015. Inmediatamente la trasladaron a Madrid donde, tras una serie de pruebas, observaron que ya tenía líquido por muchas partes del organismo, y vieron que se trataba de la vesícula. "Pensaba que me iba a morir; lo tenía clarísimo; me apagaba por minutos", contó la artista que tuvo que ser operada de urgencia, y que a los 30 días ya estaba de nuevo sobre los escenarios. "No podía cancelar más conciertos; tienes un equipo de gente detrás parada y tenía esa sensación de responsabilidad".

En 2020 los fans de Malú se llevaron otro susto cuando tuvo que ir de pronto a urgencias. Algunos medios publicaron que había tenido que ser intervenida, noticia que desmintió en redes. "Ha resultado ser una hernia discal. Los médicos me han pautado reposo y medicación durante los próximos días", publicó la artista, que un año antes había dado otro susto a sus eguidores.

En enero de 2019, antes de que saliese a la luz su relación con Rivera, tuvo que cancelar su gira Oxígeno Tour por motivos de salud. La cantante tuvo que pasar por quirófano para operarse de una rotura de ligamentos en su tobillo derecho provocada por una caída durante los ensayos, lo que le impidió cumplir con la agenda que tenía marca.

Su relación con Gonzalo Miró

Albert Rivera mencionó en una entrevista con Bertín Osborne que la relación surgió con su amiga en el momento en que él terminó con su anterior relación. Con los dos solteros, se dio el caldo de cultivo perfecto para el flechazo.

Lo cierto es que Malú no tiene un extenso currículo amoroso oficial. Aunque ha habido nombres que se han relacionado con la artista, el único noviazgo conocido fue el que mantuvo con Gonzalo Miró entre 2015 y 2017.

Fue una relación discreta, aunque Miró reconoció ante los medios que le gustaba todo de Malú, y fácil de llevar de cara a los medios. Miró, que antes había sido pareja de Eugenia Martínez de Irujo, aseguró en una entrevista que comparando los noviazgos, el más complicado fue el que tuvo con la hija de la duquesa de Alba.