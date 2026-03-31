Los famosos que han estado en el primer concierto de Rosalía en Madrid: de Leiva a Pedro Almodóvar

Jedet y Soy una Pringada en el 'LUX TOUR' | Instagram: @lajedet

El primer concierto de Rosalía en Madrid ha estado lleno de momentos icónicos como el confesionario con Soy una pringada o su interacción con una fan muy lanzada.

Este regreso a la capital de España viene después de que la catalana tuviera que cancelar su último concierto en Milán, un incidente del que ha demostrado con creces que estaba más que recuperada.

Sin embargo, Rosalía no fue anoche la única protagonista de la noche, sino que pudimos ver entre el público a famosos de todo tipo, desde influencers y cantantes hasta actores y directores de cine.

A continuación, te contamos todas las celebridades que los fans vieron entre el público o antes de entrar al estadio.

Pedro Almodóvar

El director de cine ha demostrado en más de una ocasión tener una buena relación con la catalana, pues incluso formó parte de su película Dolor y Gloria y cantó para la misma A tu vera.

Ethan Hawke

Junto a él se encontraba el actor y director estadounidense Ethan Hawke.

Leiva e Ignatius

Muy cerca de ellos dos también pudo verse al cantante Leiva, quien posó en una foto junto a Almodóvar y el cómico Ignatius.

Juanjo Bona e Israel Fernández

También en esta zona los fans avistaron a dos cantantes que defienden con su música la tradición: Juanjo Bona e Israel Fernández.

Soy una Pringada

Soy una Pringada no solo fueprotagonista de uno de los momentos más divertidos de la noche, sino que además gozó del concierto como una fan más.

Jedet

Acompañando a la creadora de contenido, se encontraba la cantante e influencer Jedet.

Jedet y Soy una Pringada en el 'LUX TOUR' | Instagram: @lajedet

Pilar Vila

Alguien que por supuesto no podía faltar fue la hermana de Rosalía, Pilar Vila, más conocida como Pili, la cual fue vista saludando a Javier Ambrossi en las gradas.

Carmen Machi y Javier Ambrossi

Además del director de cine Javier Ambrossi, pudimos ver a la actriz Carmen Machi, a quien se le vio saludando.

Ester Expósito

A la salida del concierto, varios medios pudieron captar a la actriz Ester Expósito con varias amigas.

¿Felipe VI y Leonor?

Aunque no se ha publicado ninguna foto o vídeo, muchos fans aseguran que la princesa Leonor y su padre el rey Felipe VI acudieron al concierto.

Otros asistentes

Otras celebridades que se sabe que asistieron, por las publicaciones que hicieron o lo que indican periodistas y fans presentes, son el creador de contenido Alex Gibaja, las cantantes Eva Amaral y Nia Correira, la actriz Hiba Abouk o la badmintonista Carolina Marín.