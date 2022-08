Las covers de Coldplay: 11 versiones de canciones míticas hechas por la banda de Chris Martin

Te interesa Lluvia de memes por las interminables colas virtuales para las entradas para Coldplay en Barcelona

Si algo nos ha quedado claro estos días es que Coldplay se ha consagrado como una de las mejores bandas de la actualidad. La muestra está en éxito conseguido tras el anuncio de cuatro conciertos en Barcelona en 2023: la banda de Chris Martin agotó las entradas para todos los shows en cuestión de pocas horas.

Las cuatro citas musicales serán los días 24, 25, 27 y 28 de mayo en el Estadi Olímpic Lluís Companys y en ellas el grupo británico hará sonar su disco Music Of The Spheres, su noveno álbum de estudio que vio la luz en octubre de 2021.

Sin embargo, el grupo de Chris Martin no solo se caracteriza por una discografía brutal que incluye temazos como Viva la vida, Hymn for the weekend o Paradise. Coldplay también ha logrado posicionarse como de una de las más talentosas por su increíble habilidad para versionar singles de otros artistas.

Repasamos algunas de las mejores versiones hechas por Coldplay.

'Summer nights', de John Travolta y Olivia Newton-John

La banda emocionó a sus fans durante un concierto en Londres con este homenaje a Olivia Newton-John. Pocos días después del fallecimiento de la actriz, Chris Martin y los suyos quisieron hacerle recordaron a la artista cantando Summer nights, el mítico single de la película Grease queNewton-John interpretaba junto a John Travolta. Para ello, contaron con la ayuda de la cantante Natalia Imbruglia.

'Running up that hill', de Kate Bush

También en Londres se lanzaron a interpretar junto al actor Steve Coogan el single que ha estado en lo más alto de las listas durante estas semanas: Running up that hill de Kate Bush.

'Knowing me, knowing you', de ABBA

La banda, durante un concierto reciente en Londres, sorprendió a sus fans al comenzar a cantar Knowing me, knowing you, el clásico de ABBA de 1976. A pesar de los años, está demostrado que este grupo sueco nunca dejará de estar de moda.

'Independent woman', de Destiny's Child

¿Quién no conoce a las Destiny's Child, el popular trío musical de los 2000 en el que cantaba Beyoncé? Chris Martin sabe quiénes son y muy bien. Hace varios meses, la banda estaba dando un concierto en Atlanta (EEUU) e invitó por sorpresa al escenario a Kelly Rowland, una de las mismísimas integrantes de este trío. Entre aplausos y muchos gritos, comenzaron a interpretar Independent woman, uno de sus temas más reproducidos.

'Amor eterno', de Juan Gabriel

Coldplay no solo se lanza con versiones de canciones en inglés, como ahora descubrirás. El pasado abril, durante un concierto en Ciudad de México, la banda quiso hacer un emotivo homenaje al cantautor Juan Gabriel. Para ello, Chris Martin interpretó Amor eterno, uno de sus singles más populares.

'2 become 1', de Spice Girls

El pasado 2021, Coldplay se encontraba en Los Ángeles cuando subió al escenario por sorpresa a Mel C, una de las integrantes de las Spice Girls, la girlband británica que arrasó a finales de los 90. Juntos, interpretaron una canción de este grupo, 2 become 1.

'1999', de Prince

El grupo británico se atrevió en 2020 a cantar 1999, el mítico tema de Prince. Para ello, contó con un coro formado por nueve personas.

'Mr Brightside', de The Killers

En un concierto en Las Vegas en 2016, la banda liderada por Chris Martin sorprendió con un tema que impresionó a todos los asistentes: Mr Brightside de The Killers.

'Gypsy Woman', de Crystal Waters

El grupo fue invitado en 2019 a un programa de la emisora de radio británica BBC. Allí, escogió interpretar Gypsy Woman de Crystal Waters.

'Rayando el sol', de Maná y Pablo Alborán

Durante su paso por Guadalajara (México), Coldplay recibió por sorpresa a Fher Olvera, integrante de la banda Maná. Junto a él, Chris Martin cantó la versión de Rayando el sol que tiene Maná junto a Pablo Alborán.

'Nothingman'. de Pearl Jam

En 2019, Coldplay visitó Seattle (EEUU) y aprovechó para cantar Nothingman, el tema popular de Pearl Jam.