ABBA para dummies: cómo fue el boom de los suecos, por qué se separaron y qué hicieron sus miembros estos 39 años

Agnetha Fältskog tiene 71 años y dos hijos, Linda y Peter, fruto de la relación con su exmarido, Björn Ulvaeu (miembro de ABBA).. Después de ABBA, Agnetha decidió continuar con su carrera, pero en solitario y no le fue mal. La cantante lanzó al mercado tres álbumes ( Wrap Your Arms Around Me, Eyes of a Woman, I Stand Alone), que nunca llegaron al nivel de éxito alcanzado por ABBA, por supuesto, pero que funcionaron muy bien en el mercado. Un aparatoso accidente de tráfico y el suicidio de su madre produjeron que, poco a poco, Agnetha se fuera alejando de la música y de la vida pública. Algunas actuaciones a inicios del 2000, un libro sobre su vida, publicado en 2016, y el rumor de un esperado regreso de ABBA le han ido acompañando durante los últimos años. Desde hace un tiempo, Agneta vive en una granja, ubicada en Estocolmo.