Cristina Pedroche, la protagonista de 'No me hables', el nuevo videoclip de Camela // YouTube

Camela ha estrenado el videoclip de su nuevo single No me hables . Inspirado en Star Wars, está protagonizado por Cristina Pedroche , que interpreta a la princesa Leia.

Te interesa Dabiz Muñoz le dedica unas preciosas palabras a Cristina Pedroche tras ganar el premio a mejor cocinero del mundo

Hay combinaciones poco esperadas, pero sin duda una de ellas es ver a Camela y a Cristina Pedroche juntos en un videoclip. El grupo ha estrenado el video de su último tema No me hables y han contado con la humorista para que sea la protagonista de este.

Dioni, Ángeles y Cristina aparecen vestidos como personajes de Star Wars y los tres inspiran a una niña para que siga sus sueños.

Cristina Pedroche estaba muy emocionada de trabajar con Camela

Hace un par de días, Pedroche ya anunciaba en redes sociales que iba a salir en el próximo videoclip de Camela. A través de un post de Instagram, confesó: "Todavía me sigo pellizcando para ver que no estoy soñando. Cuando Camela me lo propuso casi me da algo. Gracias por dejarme estar en vuestro nuevo videoclip #NoMeHables".

El propio Dioni respondió y les puso: "Así, tal cual, como tan solo tú eres en este Mundo... a mi y a los míos nos has hecho muy feliz. Gracias Cris! Te quiero mucho".