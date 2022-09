Dabiz Muñoz le dedica unas preciosas palabras a Cristina Pedroche tras ganar el premio a mejor cocinero del mundo

España puede estar orgullosa por su calidad culinaria. Por segundo año consecutivo, Dabiz Muñoz ha sido reconocido como 'Mejor cocinero del mundo' por los premios The Best Chef Awards. Ya había ganado este mismo título en 2021 y ha conseguido revalidarlo.

Al subirse al escenario, Muñoz se ha emocionado mucho y le ha querido dedicar unas palabras a Madrid, su ciudad preferida: "En primer lugar, quiero decir gracias a Madrid, mi ciudad, que es la mejor del mundo. En segundo lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento y la Comunidad porque esto está sucediendo por ellos... estoy muy feliz de tener un evento como este en Madrid".

En segundo lugar, el cocinero se ha acordado de todos sus compañeros de profesión, ya que son ellos los que votan este premio: "También a los colegas, es alucinante ser reconocido como el mejor chef del mundo, yo no me siento así, para ser honesto, pero en cualquier caso, es un honor y algo increíble', decía Muñoz en su discurso".

Las bonitas palabras de Dabiz a Cristina Pedroche

Pero ha sido al final cuando Dabiz se ha puesto más romántico y ha logrado sacar una sonrisilla a los asistentes con una dedicatoria para su mujer, Cristina Pedroche: "Quiero agradecer también a Cristina, mi mujer, porque sin ella no habría sido posible todo lo que estamos haciendo estos años en el mundo XO. Ella me cambió la vida hace ocho años y todavía seguimos trabajando juntos para mejorar. Ocho años después me siento mucho mejor cocinero y mucho mejor persona".

En Zapeando, Cristina Pedroche ha querido comentar este episodio y se ha deshecho entre halagos: "Me hacen más ilusión sus cosas que las mías, es que me lo como" y ha añadido que "es un orgullo porque hay menos de 15 españoles en ganar esto".

Sin duda es un gran orgullo, porque se ha convertido en el primer español en ganar en dos veces consecutivas.