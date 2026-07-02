¿Cuándo es, dónde se celebra y quiénes son los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

La cuenta atrás ha comenzado para la boda del año, que unirá a la cantante Taylor Swift y el jugador de los Kansas City Chief Travis Kelce. Un acontecimiento que tiene a toda la comunidad swiftie en ascuas acerca de los detalles que rodean a la celebración.

¿Cuándo se casan Taylor Swift y Travis Kelce?

La primera pregunta que surgió tras conocerse la pedida de mano fue cuándo sería la fecha de la boda. Tras varios meses de especulaciones, finalmente ha sido la publicación Page Six quien, citando a una fuente conocedora del enlace, ha determinado que será el día 3 de julio.

Un día escogido con mucho cuidado y que precede a una de las celebraciones más especiales para Taylor Swift, ya que ha confesado en varias ocasiones que el 4 de julio, el día en el que se conmemora la independencia de Estados Unidos, es una de sus fiestas favoritas.

¿Dónde se celebra la boda de Taylor Swift y Travis Kelce?

A lo largo de la espera para que se celebrase la boda, han aparecido diversas teorías al respecto. En un primer momento, varios medios en Estados Unidos que las intenciones de la pareja era casarse en Rhode Island, ubicado en la región Noreste del país, en Nueva Inglaterra.

Sin embargo, finalmente el lugar elegido ha sido el estadio Madison Square Garden de Nueva York, dadas las posibilidades para acoger a todos los invitados y la privacidad que ofrece el recinto. De hecho, medios como TMZ ha publicado las imágenes de los preparativos para el gran acontecimiento a vista de pájaro.

¿Cuál es la lista de invitados?

Teniendo en cuenta la magnitud que tiene Taylor Swift y Travis Kelce en sus respectivas disciplinas, muchos imaginaban que el número de invitados al evento estaría a su altura. Una suposición acertada ya que TMZ especula con que se reúnan más de 1.000 asistentes a la ceremonia.

En cuanto a la identidad de los invitados, apenas se conocen detalles a excepción de Suki Waterhouse, la modelo casada con el actor Robert Pattinson, que confirmó su emoción al formar parte de los invitados. En cuanto a otros posibles asistentes, se especula con otras personalidades como la actriz y cantante Selena Gómez, la actriz Emma Stone, el cantante Benson Boone o el actor Miles Teller figuran entre los principales candidatos a asistir.

De hecho, durante las últimas horas se creado una teoría en redes sociales que confirmaría que la estrella del pop Sabrina Carpenter también acudiría al enlace al estar en Nueva York.