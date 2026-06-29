Guía para comprar entradas para los conciertos de Fito & Fitipaldis: qué día salen, fechas y ciudades y precios
Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027 es la segunda parte de una gira que solo le ha dado alegrías a Fito & Fitipaldis. Y a lo largo de este 2026 y el próximo 2027, la banda de rock recorrerá 21 ciudades por toda España con sus conciertos. En Europa FM te contamos todos los detalles para que no te quedes sin entradas.
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¡Tenemos Fito & Fitipaldis para rato! El grupo ha anunciado 42 nuevos conciertos como parte del Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027, una nueva etapa de su gira en recintos con aforos más reducidos.
"Felices de anunciar una nueva gira de teatros y auditorios", escribió la banda en sus redes sociales. "Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s. Serán 21 ciudades y 42 conciertos. Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades", confirmaron.
Aullidos Tour comenzó en 2025 y desde entonces Fito & Fitipaldis ha recorrido numerosos recintos con una espectacular exhibición de música en directo, pues las instrumentales juegan un papel protagonista en estos shows. La banda de la gira está formada por Fito Cabrales (voz, guitarra y guitarra eléctrica), Carlos Raya (guitarra eléctrica y coros), Javier Alzola (saxofón, percusión y coros), Alejandro Climent 'Boli' (bajo y coros), Eduardo Giménez 'Coki' (batería), Diego Galaz (guitarras, vibráfono y coros) y Jorge Arribas (piano y Hammond).
¿Y por qué anuncian una segunda parte? "Todos teníamos en la cabeza hacer una gira de teatros", explicó Fito Cabrales en un vídeo de Instagram. "Estamos ya pensando el setlist de canciones... Me encantan los teatros porque el público está muy cerca. Me permite hacer piruetas con las canciones, cambiar arreglos, buscar otros instrumentos, revisitar canciones del primer disco... Estamos muy ilusionados. Es la misma banda, pero con la cercanía que dan los teatros. Nos volvemos a ver, si queréis, muy pronto y muy cerca".
En Europa FM te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada y puedas disfrutar de Fito & Fitipaldis en vivo:
Cuándo comprar las entradas
Las entradas para los nuevos conciertos de Fito & Fitipaldis estarán a la venta a partir del martes 30 de junio a las 12:00 horas a través de la página web oficial del grupo. Se trata de una única venta general, por lo que solo hay una oportunidad para hacerse con los tickets.
Todas las fechas
2026
- 16-17 de octubre - Puertollano - Auditorio Municipal Pedro Almodóvar
- 30 de octubre - Vigo - Auditorio Palacio del Mar
- 31 de octubre - A Coruña - Palacio de la Ópera
- 6-7 de noviembre - Burgos - Forum de la Evolución
- 20-21 de noviembre - Santander - Palacio de Festivales
- 27-28 de noviembre - Zaragoza - Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart
- 11-12 de diciembre - Tarragona - Palacio Ferial y de Congresos
- 18-19 de diciembre - Pamplona - Baluarte
- 26-27 de diciembre - Bilbao - Euskalduna
2027
- 8-9 de enero - Bilbao - Euskalduna
- 15-16 de enero - Cartagena - Auditorio Batel
- 22-23 de enero - Gijón - Teatro La Laboral
- 30-31 de enero - Madrid - Teatro Circo Price
- 2-3 de febrero - Madrid - Teatro Circo Price
- 11-12 de febrero - Barcelona - Liceu
- 19-20 de febrero - Valencia - Palau de les Arts
- 5-6 de marzo - Roquetas de Mar - Teatro Auditorio
- 19 de marzo - Pozoblanco (Córdoba) - Teatro El Silo
- 20 de marzo - Sevilla - Auditorio Fibes
- 2-3 de abril - Torremolinos - Auditorio Príncipe de Asturias
- 9-10 de abril - Granada - Palacio de Congresos
- 23-24 de abril - Guadalajara - Teatro Auditorio Buero Vallejo
- 30 de abril · 1 de mayo - Donostia - Kursaal
Setlist de canciones del 'Aullidos Tour'
En total, Fito & Fitipaldis interpretaba 19 canciones durante más de dos horas con su gira Aullidos Tour, aunque el repertorio sufrirá cambios en los teatros y auditorios. De momento, repasamos el setlist presentado hasta ahora:
- A contraluz
- Un buen castigo
- Por la boca vive el pez
- Me equivocaría otra vez
- Los cuervos se lo pasan bien
- Entre la espada y la pared
- A quemarropa
- El monte de los aullidos
- Volverá el espanto
- Cielo hermético
- Cada vez cadáver
- Whisky barato
- Como un ataúd
- Acabo de llegar
- La casa por el tejado
- Soldadito marinero
- La noche más perfecta
- Entre dos mares
- Antes de que cuente diez
Precios
De momento, no hay información oficial sobre todos los conciertos. Sí se sabe que las entradas de Pamplona en el recinto Baluarte cuestan entre 78 € y 95 € (sin gastos de gestión).
A modo orientativo, estos son los costes de los shows que celebró Fito & Fitipaldis en el Teatro Circo Price de Madrid en 2023:
- Platea: 80 euros
- Preferente frontal A/B filas 1-4: 80 euros
- Preferente frontal A/B filas 5-11: 68 euros
- Preferente frontal C/D filas 1-11: 68 euros
- Preferente escenario: 80 euros
- Grada: 40 euros
- Silla de ruedas: 40 euros
Y estos son los precios del Aullidos Tour en el Movistar Arena de Madrid en 2025:
- Entrada General Pista: 60 euros
- Asiento Reservado: 45,50-68 euros
- Asiento Reservado - Visibilidad Lateral: 45,50-68 euros
- Asiento Reservado - Visibilidad Reducida: 45,50-68 euros