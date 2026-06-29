Guía para comprar entradas para los conciertos de Fito & Fitipaldis: qué día salen, fechas y ciudades y precios

Fito & Fitipaldis, en el primer concierto de Aullidos Tour 2025/2026 en Santander. | Getty Images

Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027 es la segunda parte de una gira que solo le ha dado alegrías a Fito & Fitipaldis . Y a lo largo de este 2026 y el próximo 2027, la banda de rock recorrerá 21 ciudades por toda España con sus conciertos. En Europa FM te contamos todos los detalles para que no te quedes sin entradas.

¡Tenemos Fito & Fitipaldis para rato! El grupo ha anunciado 42 nuevos conciertos como parte del Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027, una nueva etapa de su gira en recintos con aforos más reducidos.

"Felices de anunciar una nueva gira de teatros y auditorios", escribió la banda en sus redes sociales. "Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s. Serán 21 ciudades y 42 conciertos. Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades", confirmaron.

Aullidos Tour comenzó en 2025 y desde entonces Fito & Fitipaldis ha recorrido numerosos recintos con una espectacular exhibición de música en directo, pues las instrumentales juegan un papel protagonista en estos shows. La banda de la gira está formada por Fito Cabrales (voz, guitarra y guitarra eléctrica), Carlos Raya (guitarra eléctrica y coros), Javier Alzola (saxofón, percusión y coros), Alejandro Climent 'Boli' (bajo y coros), Eduardo Giménez 'Coki' (batería), Diego Galaz (guitarras, vibráfono y coros) y Jorge Arribas (piano y Hammond).

¿Y por qué anuncian una segunda parte? "Todos teníamos en la cabeza hacer una gira de teatros", explicó Fito Cabrales en un vídeo de Instagram. "Estamos ya pensando el setlist de canciones... Me encantan los teatros porque el público está muy cerca. Me permite hacer piruetas con las canciones, cambiar arreglos, buscar otros instrumentos, revisitar canciones del primer disco... Estamos muy ilusionados. Es la misma banda, pero con la cercanía que dan los teatros. Nos volvemos a ver, si queréis, muy pronto y muy cerca".

En Europa FM te contamos todos los detalles para que no te pierdas nada y puedas disfrutar de Fito & Fitipaldis en vivo:

Cuándo comprar las entradas

Las entradas para los nuevos conciertos de Fito & Fitipaldis estarán a la venta a partir del martes 30 de junio a las 12:00 horas a través de la página web oficial del grupo. Se trata de una única venta general, por lo que solo hay una oportunidad para hacerse con los tickets.

Todas las fechas

2026

16-17 de octubre - Puertollano - Auditorio Municipal Pedro Almodóvar

- Auditorio Municipal Pedro Almodóvar 30 de octubre - Vigo - Auditorio Palacio del Mar

- Auditorio Palacio del Mar 31 de octubre - A Coruña - Palacio de la Ópera

- Palacio de la Ópera 6-7 de noviembre - Burgos - Forum de la Evolución

- Forum de la Evolución 20-21 de noviembre - Santander - Palacio de Festivales

- Palacio de Festivales 27-28 de noviembre - Zaragoza - Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart

- Auditorio Princesa Leonor - Sala Mozart 11-12 de diciembre - Tarragona - Palacio Ferial y de Congresos

- Palacio Ferial y de Congresos 18-19 de diciembre - Pamplona - Baluarte

- Baluarte 26-27 de diciembre - Bilbao - Euskalduna

2027

8-9 de enero - Bilbao - Euskalduna

- Euskalduna 15-16 de enero - Cartagena - Auditorio Batel

- Auditorio Batel 22-23 de enero - Gijón - Teatro La Laboral

- Teatro La Laboral 30-31 de enero - Madrid - Teatro Circo Price

- Teatro Circo Price 2-3 de febrero - Madrid - Teatro Circo Price

- Teatro Circo Price 11-12 de febrero - Barcelona - Liceu

- Liceu 19-20 de febrero - Valencia - Palau de les Arts

- Palau de les Arts 5-6 de marzo - Roquetas de Mar - Teatro Auditorio

- Teatro Auditorio 19 de marzo - Pozoblanco (Córdoba) - Teatro El Silo

- Teatro El Silo 20 de marzo - Sevilla - Auditorio Fibes

- Auditorio Fibes 2-3 de abril - Torremolinos - Auditorio Príncipe de Asturias

- Auditorio Príncipe de Asturias 9-10 de abril - Granada - Palacio de Congresos

- Palacio de Congresos 23-24 de abril - Guadalajara - Teatro Auditorio Buero Vallejo

- Teatro Auditorio Buero Vallejo 30 de abril · 1 de mayo - Donostia - Kursaal

Setlist de canciones del 'Aullidos Tour'

En total, Fito & Fitipaldis interpretaba 19 canciones durante más de dos horas con su gira Aullidos Tour, aunque el repertorio sufrirá cambios en los teatros y auditorios. De momento, repasamos el setlist presentado hasta ahora:

A contraluz

Un buen castigo

Por la boca vive el pez

Me equivocaría otra vez

Los cuervos se lo pasan bien

Entre la espada y la pared

A quemarropa

El monte de los aullidos

Volverá el espanto

Cielo hermético

Cada vez cadáver

Whisky barato

Como un ataúd

Acabo de llegar

La casa por el tejado

Soldadito marinero

La noche más perfecta

Entre dos mares

Antes de que cuente diez

Fito & Fitipaldis en el Movistar Arena de Madrid | Sergio R Moreno / GTRES

Precios

De momento, no hay información oficial sobre todos los conciertos. Sí se sabe que las entradas de Pamplona en el recinto Baluarte cuestan entre 78 € y 95 € (sin gastos de gestión).

A modo orientativo, estos son los costes de los shows que celebró Fito & Fitipaldis en el Teatro Circo Price de Madrid en 2023:

Platea: 80 euros

Preferente frontal A/B filas 1-4: 80 euros

Preferente frontal A/B filas 5-11: 68 euros

Preferente frontal C/D filas 1-11: 68 euros

Preferente escenario: 80 euros

Grada: 40 euros

Silla de ruedas: 40 euros

Y estos son los precios del Aullidos Tour en el Movistar Arena de Madrid en 2025: