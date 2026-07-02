JUEVES, 2 DE JULIO

¿Quién actúa hoy en las Fiestas del Orgullo de Madrid? Artistas, horarios y conciertos de MADO 2026

Madrid celebra las Fiestas del Orgullo 2026 llenando de música en directo el centro de la ciudad. Este jueves 2 de julio numerosos artistas se dan cita en los escenarios de la Plaza de Pedro Zerolo, la Plaza de las Reinas, la Puerta del Sol y la Plaza de España. Toma nota de los conciertos anunciados y sus horarios. más conciertos en diferentes espacios de la capital.

Todo sobre el MADO 2026: artistas confirmados, escenarios y horarios de los conciertos

La mallorquina Daniela Blasco
La mallorquina Daniela Blasco | Daniela Blasco

Europa FM

Madrid 02/07/2026 10:43

Tras el pistoletazo de salida de MADO 2026, Madrid sigue siendo terreno de celebración de la diversidad este jueves 2 de julio con muchos más conciertos distribuidos por diferentes puntos del centro de la ciudad.

La celebración arranca a las 20:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. Descubre aquí qué artistas actúan, en qué escenarios y a qué hora es cada concierto.

Plaza de Pedro Zerolo

  • 20:00 - Tombolón Maricón
  • 21:00 - Forajidos con Esencia
  • 22:00 - Orgullosxs y Cocentadxs
  • 23:00 - Cierre

Plaza de las Reinas

  • 20:00 - Silvina Magari
  • 20:10 - Carmen Lillo
  • 20:40 - Laura Muñoz
  • 21:10 - María Parrado
  • 21:40 - CRIS LORA
  • 22:10 - DJ Milla
  • 23:00 - Cierre

Puerta del Sol - 'Confessions II The Rave!

  • 20:00 - Madonna’s Official Exclusive Album Release Party
  • 23:00 - Cierre

Plaza de España - Pridevisión - Presentado por Nacha la Macha

  • 20:00 - Ballet del Orgullo
  • 20:05 - Presentación
  • 20:15 - Dakles
  • 20:30 - Daniela Blasco
  • 20:45 - Max Navarro
  • 21:00 - Cecilia Zango
  • 21:15 - Monzo
  • 21:30 - Nacha la Macha
  • 21:45 - Kitai
  • 22:00 - K!ngdom
  • 22:15 - Kuve
  • 22:30 - Lucía Pérez
  • 22:45 - Cris Lora
  • 23:00 - Fiesta Marta Cariño
  • 24:00 - Cierre