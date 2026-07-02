¿Quién actúa hoy en las Fiestas del Orgullo de Madrid? Artistas, horarios y conciertos de MADO 2026
Madrid celebra las Fiestas del Orgullo 2026 llenando de música en directo el centro de la ciudad. Este jueves 2 de julio numerosos artistas se dan cita en los escenarios de la Plaza de Pedro Zerolo, la Plaza de las Reinas, la Puerta del Sol y la Plaza de España. Toma nota de los conciertos anunciados y sus horarios. más conciertos en diferentes espacios de la capital.
Todo sobre el MADO 2026: artistas confirmados, escenarios y horarios de los conciertos
Tras el pistoletazo de salida de MADO 2026, Madrid sigue siendo terreno de celebración de la diversidad este jueves 2 de julio con muchos más conciertos distribuidos por diferentes puntos del centro de la ciudad.
La celebración arranca a las 20:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. Descubre aquí qué artistas actúan, en qué escenarios y a qué hora es cada concierto.
Plaza de Pedro Zerolo
- 20:00 - Tombolón Maricón
- 21:00 - Forajidos con Esencia
- 22:00 - Orgullosxs y Cocentadxs
- 23:00 - Cierre
Plaza de las Reinas
- 20:00 - Silvina Magari
- 20:10 - Carmen Lillo
- 20:40 - Laura Muñoz
- 21:10 - María Parrado
- 21:40 - CRIS LORA
- 22:10 - DJ Milla
- 23:00 - Cierre
Puerta del Sol - 'Confessions II The Rave!
- 20:00 - Madonna’s Official Exclusive Album Release Party
- 23:00 - Cierre
Plaza de España - Pridevisión - Presentado por Nacha la Macha
- 20:00 - Ballet del Orgullo
- 20:05 - Presentación
- 20:15 - Dakles
- 20:30 - Daniela Blasco
- 20:45 - Max Navarro
- 21:00 - Cecilia Zango
- 21:15 - Monzo
- 21:30 - Nacha la Macha
- 21:45 - Kitai
- 22:00 - K!ngdom
- 22:15 - Kuve
- 22:30 - Lucía Pérez
- 22:45 - Cris Lora
- 23:00 - Fiesta Marta Cariño
- 24:00 - Cierre