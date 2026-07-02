¿Quién actúa hoy en las Fiestas del Orgullo de Madrid? Artistas, horarios y conciertos de MADO 2026

Tras el pistoletazo de salida de MADO 2026, Madrid sigue siendo terreno de celebración de la diversidad este jueves 2 de julio con muchos más conciertos distribuidos por diferentes puntos del centro de la ciudad.

La celebración arranca a las 20:00 horas y se prolongará hasta la medianoche. Descubre aquí qué artistas actúan, en qué escenarios y a qué hora es cada concierto.

Plaza de Pedro Zerolo

20:00 - Tombolón Maricón

- Tombolón Maricón 21:00 - Forajidos con Esencia

- Forajidos con Esencia 22:00 - Orgullosxs y Cocentadxs

- Orgullosxs y Cocentadxs 23:00 - Cierre

Plaza de las Reinas

20:00 - Silvina Magari

- Silvina Magari 20:10 - Carmen Lillo

- Carmen Lillo 20:40 - Laura Muñoz

- Laura Muñoz 21:10 - María Parrado

- María Parrado 21:40 - CRIS LORA

- CRIS LORA 22:10 - DJ Milla

- DJ Milla 23:00 - Cierre

Puerta del Sol - 'Confessions II The Rave!

20:00 - Madonna’s Official Exclusive Album Release Party

- Madonna’s Official Exclusive Album Release Party 23:00 - Cierre

Plaza de España - Pridevisión - Presentado por Nacha la Macha