¿Cuánto cuestan las entradas de los conciertos de Fito & Fitipaldis? El precio de 'Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026/2027'

Fito & Fitipaldis ponen a disposición de sus fans las entradas para los 42 conciertos del Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027, la nueva etapa de su gira.

Una nueva configuración del show encabezado por Fito Cabrales que reduce el aforo para crear una atmósfera más íntima con su público. "Tenemos muchas ganas de compartir este formato tan especial con vosotr@s. Serán 21 ciudades y 42 conciertos. Con estas fechas queda cerrada la gira. No habrá más conciertos ni nuevas ciudades", indicaron los responsables en redes sociales al anunciar las fechas del tour cuyas entradas salen a la venta este martes 30 de junio en la página web oficial del grupo.

Cuánto cuestan las entradas para los conciertos de Fito

A las 12:00 horas se abren las taquillas virtuales para comprar entradas para las 42 fechas de Aullidos Tour. Teatros y Auditorios 2026-2027 y será entonces cuando se conozca el precio oficial de todas las entradas. Por ahora, solo se conoce que las entradas de Pamplona en el recinto Baluarte cuestan entre 78 euros y 95 euros (sin gastos de gestión).

Para hacerse a la idea de lo que pueden costar, hemos decidido echar la vista atrás y consultar el precio de la entradas de Fito & Fitipaldis en el concierto que llevó a cabo en 2023 en el Teatro Circo Price de Madrid, sede de los conciertos en la capital.

Platea: 80 euros

Preferente frontal A/B filas 1-4: 80 euros

Preferente frontal A/B filas 5-11: 68 euros

Preferente frontal C/D filas 1-11: 68 euros

Preferente escenario: 80 euros

Grada: 40 euros

Silla de ruedas: 40 euros

También repasamos los precios del Aullidos Tour en el Movistar Arena de Madrid en 2025 para que puedan servir de orientación.

Entrada General Pista: 60 euros

Asiento Reservado: 45,50-68 euros

Asiento Reservado - Visibilidad Lateral: 45,50-68 euros

Asiento Reservado - Visibilidad Reducida: 45,50-68 euros

Setlist de canciones del 'Aullidos Tour'

A lo largo del primer tramo de la gira Aullidos, Fito & Fitipaldis han desarrollado un show de más de dos horas de duración y un total de 19 canciones. A pesar de todo, esta información solo es orientativa, ya que es previsible cambien parte de la selección debido al nuevo formato de directo.