Shakira confiesa que le gustaría colaborar con Dua Lipa: "Habla español perfectamente"

Shakira siempre sorprende a sus fans. La artista, que afronta el mejor momento de su carrera y está triunfando a lo grande con su himno del Mundial 2026, Dai Dai, ha anunciado una versión del tema en español. Pero, además, entre entrevista y entrevista va revelando datos de lo más interesantes.

Y es que a la colombiana no se le resiste nada ni nadie. Así, en el podcast Suite 205, con Lele Pons como presentadora, la intérprete de Loba ha desvelado detalles sobre su carrera, sobre su nuevo hit para la FIFA, su manera de ser como artista y como persona y sobre un featuring que le gustaría que se diera.

Después de confesar que le gustaría estudiar Medicina "cuando la gente empiece a consumir menos mi música", y de explicar que ahora valora más su carrera y su tiempo libre se lo dedica a sus hijos, ha dado un rato revelador en el podcast con su amiga.

En un punto de la entrevista, Lele Pons le ha pedido que se moje y que desvele con quién le gustaría colaborar. Después de pensárselo unos segundos, Shakira ha lanzado un nombre revelador: "Me encantaría colaborar con Dua Lipa".

"¿Lo habéis escuchado? Que, además, ella habla español perfecto", ha añadido la colombiana, entusiasmada por la idea de formar un dueto con la superestrella del pop. "Es increíble", ha compartido la autora de Waka Waka.