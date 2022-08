Cuando Olivia Newton-John representó al Reino Unido en Eurovisión

Olivia Newton-John ha fallecido el lunes 8 de agosto a causa del cáncer de mama metastásico contra el que llevaba luchando 30 años. Tal como ha informado su marido, John Easterling, se ha tratado de una muerte "pacífica" en su rancho en el sur de California rodeada de su familia y amigos.

Además de su presencia en el cine, donde consiguió arrasar en taquilla con el musical Grease en 1978, protagonizado junto a su inseparable John Travolta, Olivia también ha dejado un gran legado musical. Con 26 discos de estudio, la australiana consiguió multitud de reconocimiento durante su trayectoria entre los que se encuentran cuatro premios Grammy.

Sin embargo, uno de sus logros en el mundo de la música que prácticamente no se recuerda es cuando, pese a ser australiana, representó al Reino Unido en Eurovisión. Ocurrió en 1974, cuatro años antes de alcanzar la fama interpretando a la inolvidable Sandy Olsson.

Lo hizo con la canción Long live love, quedando en cuarta posición con un total de 14 puntos, logrando la máxima puntuación de Yugolasvia, Italia y Alemania. El certamen de ese año lo ganó el grupo sueco ABBA con su famoso tema Waterloo.

Long live love (larga vida al amor), es una oda al amor en todas sus formas. Este tema formó parte del cuarto álbum de Newton-John, titulado con el mismo nombre, y en el que se incluían las otras cinco canciones que también habían sido preseleccionadas para representar al Reino Unido en Eurovisión. La canción que quedó en segundo lugar, Angel Eyes, también fue lanzada como la Cara B del single Long Live Love. Las otras cuatro canciones fueron Someday, Loving You Ain't Easy, Have Love, Will Travel y Hands Across the Sea.