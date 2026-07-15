¿Cuánto dura el show del descanso de la final del Mundial de fútbol 2026?
La final del Mundial de fútbol 2026 es especial por partida doble. Primero, por la participación de España, que logró el pase ante Francia en la primera semifinal, y segundo, por el espectáculo musical del descanso con actuaciones de artistas de la talla de Madonna, Shakira o BTS. Descubre el cartel completo y cuánto está previsto que dure el show.
Todo lo que se sabe de las actuaciones musicales de la final del Mundial de fútbol: cuántas son, qué artistas actúan y duración