Todo lo que se sabe de las actuaciones musicales de la final del Mundial de fútbol: cuántas son, qué artistas actúan y duración

Así ha sido el estreno de Shakira y Burna Boy con 'Dai Dai' en el Mundial 2026 | GETTY

El Mundial 2026 ha unido más que nunca fútbol y espectáculo, haciendo honor a la cultura de Estados Unidos, uno de los países anfitriones de la competición deportiva. La música ha estado presente en todo momento, y la final del 19 de julio no será una excepción.

Cabe recordar que cada país anfitrión tuvo su propia ceremonia de inauguración con artistas como Shakira, Michael Bublé, J Balvin, Katy Perry... Una larga lista a la que se unen grandes nombres de la música de cara a las actuaciones musicales del último partido de la Copa del Mundo. Además, la FIFA ha confirmado que Jennifer Hudson interpretará el himno nacional de Estados Unidos antes de la Final de la Copa del Mundo.

Será en el mismo MetLife Staium de Nueva York/Nueva Jersey donde la selección española y su contrincante lucharán por la copa donde los artistas se darán cita para celebrar la final del Mundial.

Repasamos todo lo que tienes que saber para no perderte ni un detalle de lo que está por venir este 19 de julio:

Cuánto durará la actuación del descanso

La FIFA ha roto las reglas de juego y, según avanzan diferentes medios, el descanso del partido que disputará España contra el ganador del Inglaterra-Argentina se extenderá hasta 30 minutos. Será la primera vez que el Mundial de fútbol acoja un show musical en el descanso, al puro estilo de la Super Bowl.

Aunque Gianni Infantino, presidente de la FIFA, había confirmado recientemente que el show será de 11 minutos —"será la actuación musical de 11 minutos más vista en la historia", escribió al anunciar que Justin Bieber formaría también parte del espectáculo—, ahora fuentes cercanas a la organización han confirmado que para preparar el espectáculo hará falta tiempo.

Los 15 minutos habituales de un descanso de un partido de fútbol se quedan cortos y de ahí que sean necesarios 30, 11 para el show y el resto para preparar y recoger el escenario. La FIFA no ha hecho oficial el dato, pero todo encaja con lo que ocurre en la final de la Super Bowl, cuando el espectáculo del descanso dura alrededor de 14 minutos pero la pausa total es de 30 minutos.

Los artistas que actuarán en el show del descanso

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá hará historia con su pionera propuesta musical en el descanso de la gran final, y por su escenario pasarán grandes artistas para dejar su huella: Madonna, Shakira, Burna Boy , BTS, Justin Bieber, Gustavo Dudalmel y PS 22 Chorus ft. Coldplay. Todos bajo la batuta de Chris Martin, encargado de dirigir el espectáculo musical.

La actuación del final del partido

La final del Mundial será una doble cita musical porque, además de la actuación del descanso, también habrá una actuación al final.

Robbie Williams y Laura Pausini se encargarán de cerrar el encuentro con Desire, el himno oficial de la FIFA creado por el artista británico para el Mundial de Clubes y que ambos intérpretes cantaron juntos en la final de la FIFA Club World Cup 2025.

"Tras haberla interpretado juntos por primera vez en Nueva York el año pasado, volveremos a ese escenario —esta vez acompañados por Nicole Scherzinger— para vivir otro momento inolvidable celebrando el poder de la música, el fútbol y las emociones que unen a las personas", escribió Laura Pausini antes del partido Francia-España de este martes.

Y añadió: "Me llena de orgullo que una voz italiana forme parte de esta celebración mundial junto a Robbie y Nicole. Estoy deseando compartir este momento tan especial con los aficionados al fútbol de todo el mundo y con todos vosotros".

Además de Williams, Pausini y Scherzinger, la ceremonia de clausura contará también con la participación del streamer IShowSpeed y el actor Tom Cruise, aunque todavía se desconoce qué papel jugará cada uno de ellos.