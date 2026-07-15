Aitana, Dani Fernández, Ana Mena... Así vivieron los artistas la victoria de España contra Francia en la semifinal del Mundial

Aitana antes del partido de España contra Francia en la semifinal del Mundial | X

¡España está en la final del Mundial! Después de ganarle a Francia tras dos goles en el marcador, 'La Roja' se disputará la copa del mundo en el MetLife Stadium en Nueva Jersey el próximo 19 de julio.

Y su gran resultado en la semifinal de la competición ha sido de lo más celebrado por todos los forofos españoles, entre los que se encuentran grandes artistas. ¡Repasamos sus reacciones ante la victoria de España!

Manuel Carrasco

Manuel Carrasco celebró la victoria de España con una fotografía al resultado del partido contra Francia, compartida por stories de Instagram. "Vamos España!!", exponía el onubense.

Manuel Carrasco celebra la victoria de España contra Francia en la semifinal del Mundial | INSTAGRAM

Paula Koops

Paula Koops demuestra que su última canción Brindemos junto a Juan Magán y Funzo es perfecta para las celebraciones, y vestida con la camiseta de España junto a una amiga ha subido a Instagram un vídeo dándolo todo por la victoria de España en la semifinal. "BRINDANDO PA GANAR EL MUNDIAAAAAAL", expone la artista.

Aitana

Aitana leva todo el Mundial mostrando lo seguidora que es de la selección española, y minutos antes del comienzo del partido de España - Francia la artista compartía un vídeo pintándose la bandera de España en la cara.

Por supuesto, tras el resultado del partido la intérprete de Superestrella mostraba su alegría con una petición a través de X: "Necesito que rosalía vaya a nueva york el domingo a cantar. es que 😭 van artistas increíbles, de verdad que ella tiene que estar allí representándoooooooo bfffffff VAYA DÍA EL DOMINGO VAYA DÍA".

Dani Fernández

El caso de Dani Fernández es de lo más especial, puesto que tiene a un amigo jugando en la selección española: se trata del centrocampista Alex Baena, al que felicitó públicamente a través de una publicación en stories de Instagram: "Orgulloso de ti, amigo. A por la final".

Story de Dani Fernández felicitando a Baena por pasar la semifinal del Mundial | INSTAGRAM

Alejandro Sanz

Alejandro Sanz parece que vio el partido de la semifinal rodeado de sus seres queridos, y así lo ha mostrado compartiendo una fotografía en todas sus redes sociales. "No es ganar, es la manera de ganar", defiende el artista.

Ana Mena

Ana Mena dejó claro en los cuartos de final que seguía de cerca a España en el Mundial con su celebración en pleno concierto, pero la semifinal la vivió desde casa y desde el principio compartió en redes sociales que estaba nerviosa.

La artista se grabó durante de uno de los goles de España, y mostró su euforia ante el hito de la selección española.

Depol

Depol compartió en stories de Instagram un selfie celebrando la victoria de España, y asegurando que lo celebraría en su concierto en Cádiz poco después, pues el cantante actuó tras el Mundial en la ciudad andaluza.