Damiano David protagoniza el visualizer de 'Whatever You Like', la nueva canción de Dove Cameron

Dove Cameron nos muestra su relación con Damiano David en el visualizer de Whatever You Like.

La cantante estadounidense estrenó este viernes 19 de septiembre su nueva canción acompañada de un vídeo muy personal hecho a partir de imágenes caseras, muchas de ellas con el cantante italiano como protagonista.

A la espera de publicar el videoclip oficial, la intérprete de Romeo ha compartido la canción junto a un visualizer en el que muestra imágenes caseras junto a su pareja, con quien lleva ya casi dos años de relación.

El vídeo empieza en verano, con los dos protagonistas en barco, y recoge otros instantes como un viaje en avión, una cita en un concierto, una sesión de karaoke o los dos haciendo poses ante un espejo. Además también se ve a Damiano David haciendo de manitas o jugando con su gato.

Whatever You Like es una balada pop que trata sobre darse cuenta de que, aunque has estado en otras relaciones, nunca antes habías conocido el amor verdadero, en su forma más simple y verdadera, y que quizás ahora hayas encontrado a la persona con la que quieres hacer todo durante el resto de tu vida.

"Podría pasarme la vida conduciendo contigo, mi amor | Salgamos de las fiestas temprano, volvamos a casa al final de la noche", canta Dove Cameron en este tema que supera las 300.000 reproducciones en YouTube.

