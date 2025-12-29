Don Omar arrasa y cuelga el cartel de entradas agotadas para su concierto de Sevilla

¡Ha sido visto y no visto! Don Omar ha vuelto a arrasar y las entradas para su concierto del 18 de julio de 2026 en Sevilla han volado en pocos minutos.

El artista puertorriqueño sorprendió el pasado 23 de diciembre a sus fans españoles al anunciar un concierto en el estadio de La Cartuja, el segundo en nuestro país en 2026, y estos han respondido yendo en masa a las taquillas virtuales. La cogida de esta cita ha sido increíble y las entradas para ver al rey del reguetón en directo no ha tardado en agotarse.

El SOLD OUT de Don Omar llega tras el éxito arrollador de su concierto en Tenerife, donde Don Omar vendió 40.000 entradas en el marco del Tenerife Cook Music Fest, agotando localidades en tiempo récord y dejando a miles de fans sin la posibilidad de asistir. La respuesta del público sevillano ha vuelto a ser masiva, reafirmando la extraordinaria conexión del artista con sus seguidores en España.

Con este lleno total, Sevilla se consolida como una de las grandes capitales musicales del verano de 2026, acogiendo una de las citas más esperadas del año. El concierto en La Cartuja será una nueva oportunidad de ver a Don Omar en directo en España en 2026, tras haber colgado el cartel de entradas agotadas en todas las fechas anunciadas.

El regreso de Don Omar a España en 2026 supone uno de los acontecimientos musicales más esperados del año. A sus 47 años y con más de 25 años de trayectoria, el cantante es una figura clave en la historia del reguetón con himnos generacionales como Danza Kuduro, Dile,Dale Don Dale o Guaya Guaya.

El show de Sevilla contará con una producción de gran formato, diseñada especialmente para esta gira, combinando sus grandes clásicos con otros temas más nuevos. Además, el evento incluirá artistas invitados, cuyos nombres se darán a conocer próximamente.