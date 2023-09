Dani Fernández comparte un vídeo cantando en acústico la canción escrita a su futura hija

La voz de Dani Fernándezse desgarra al versionar en acústico Solo tienes que avisar, la canción que ha compuesto junto a su mujer, Yarea Guillén, a su futura hija, Belice.

El cantante de Alcázar de San Juan ha publicado en sus redes un vídeo interpretando esta nueva versión de la canción lanzada el pasado 21 de julio. "No es un adelanto de mi nuevo disco, es solo la vida abriéndose paso", dijo al presentar este canto a su cambio de vida. "La compuse hace un mes y va dedicada a mi futura persona favorita", añadió.

El nuevo mensaje se lo dirige a su futura hija: "Belice, ya queda menos para verte la cara. Esta es la canción que te escribimos en acústico, como escuchas cuando la canto en casa".

Dani Fernández se muestra vulnerable en esta canción y expresa sus miedos al cantar "Ahora sí que siento vértigo | Y no te tengo delante | Lo que viene es tan inmenso | Que ojalá que no te falle". Y se muestra también ilusionado con su nueva vida, en la que estará dispuesto a todo por su bebé. "¿Cómo algo tan pequeño | Puede venir a salvarme? | Esas nubes no se mueven | Pero haremos que nos bailen", continúa.

Fue el 6 de junio cuando Dani y Yarea decidieron compartir el embarazo con sus seguidores al publicar una imagen en Instagram en la que se intuía la incipiente barriga de la cantautora. "Bby is coming", dice el comentario que acompaña la foto en la que se ve al cantante de fondo.

La boda de Dani y Yarea

Un año antes, el 23 de mayo de 2023, la pareja contrajo matrimonio en una divertida boda que Yarea convirtió en videoclip de su canción Algo azul, que compuso tres semanas antes del enlace.

La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos, uno protagonizado por el cantante que llegó al altar del brazo de su madre y de su abuela. Dos madrinas muy especiales que vivieron la ceremonia en primera línea.

El momento más divertido se vivió en la pista de baile, cuando ya entrada la noche se convirtió en un karaoke donde los recién casados lo dieron todo interpretando canciones y versionando temas conocidos de otros artistas.

La letra de 'Solo tienes que avisar'

Ahora sí que siento vértigo

Y no te tengo delante

Lo que viene es tan inmenso

Que ojalá que no te falle

Pídeme, voy a estar

Cediendo a todo lo que te haga disfrutar

Vas a ser, mucho más

Que me muero por contarte

Cosas que no he dicho a nadie

Que harás que todo estalle

Y cuando algo se desarme

Solo tienes que avisar

Que me muero por cantarte

Y perderme en los detalles

Que no quiero ser cobarde

Y si hay algo que no encaje

Solo tienes que avisar

¿Cómo algo tan pequeño

Puede venir a salvarme?

Esas nubes no se mueven

Pero haremos que nos bailen

Quiero verte observar

Con la mirada llena de curiosidad

Vas a ser, mucho más

Que me muero por contarte

Cosas que no he dicho a nadie

Que harás que todo estalle

Y cuando algo se desarme

Solo tienes que avisar

Que me muero por cantarte

Y perderme en los detalles

Que no quiero ser cobarde

Y si hay algo que no encaje

Solo tienes que avisar