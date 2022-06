Yarea adelanta el videoclip de 'Algo azul' con imágenes de su boda con Dani Fernández

Yarea está de estreno. El viernes 10 de junio la cantante presenta la canción Algo azul, en cuyo videoclip incluye imágenes de su reciente boda con Dani Fernández.

La pareja se casó el sábado 22 de mayo y lo primero que ha hecho Yarea al volver de su luna de miel en México ha sido visitar a Eva Soriano e Iggy Rubín en Cuerpos especiales. "Llovió en la boda, huracán en la luna de miel... estamos destinados a la felicidad", ha contado entre risas nada más empezar la entrevista.

Ha venido a hablar de este 2022 movidito. Ha publicado su primer disco, Lombardía 22, que incluye temas como Debajo de la mesa o El tango. "Escucho siempre un poco de todo y tengo muchas referencias y me salió solo el tango, como podría haber salido otra cosa", ha reconocido. "A mí me encanta, nunca he escuchado mucho tango, pero de repente surgió y ahí está".

La boda de Yarea y Dani Fernández

Algo azul es su primer single tras el disco. Los escribió cuando faltaban tres semanas para su boda con Dani Fernández, por eso el videoclip (que no es el oficial) está hecho con los vídeos que se grabaron en la fiesta. "En ese momento estaba como modo boda total y solo podía pensar en eso", ha contado a Eva e Iggy.

También les ha contado detalles de la boda. "Había algún invitado famoso", ha confesado la artista para luego revelar que lo dieron todo en la ceremonia. "Todo el mundo se volvió en el autobús de las seis de la mañana".

"Tengo que decir que muchos artistas no pudieron venir porque estaban tocando, al final un sábado de mayo...", ha añadido sobre la lista de invitados.

El secreto de 'Clima Tropical', de Dani Fernández

Yarea es pareja de Dani Fernández y coautora de sus discos. Sabe el secreto de todas sus canciones, incluida Clima Tropical, una canción que habla de sexo. Es bedroom sex pop.

"Cuando estábamos escribiendo yo le dije, no podemos escribir esto, es muy bestia, pero luego la gente no te creas que...", ha asegurado sobre la frase más subida de tono de la canción.

He sentido fuerte la explosión

Solo soy cuando me meto dentro