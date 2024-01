Dani Fernández se expone a los ojos de la capital en la presentación de 'Todo cambia' desde su "jaula de cristal"

En el año 2019, Dani Fernández cantó en su tema Bailemos "te espero en cualquier plaza de Madrid", y cuatro años después ha hecho esta frase realidad.

El artista de Alcázar de San Juan ha presentado en directo Todo cambia, el primer single de su disco La Jauría, en la plaza de la Luna de Madrid, desde una "jaula de cristal" frente a medios, fans e influencers, que han abarrotado el enclave donde el músico los ha citado, para escuchar en primicia este adelanto.

"Siempre hay una parte de cada uno que se siente secuestrada a la fuerza. Con este nuevo proyecto quiero hablaros de esa sensación que seguro que habéis vivido alguna vez. Vuestra propia caja de cristal", escribía el intérprete en sus redes sociales, dando pequeñas pistas sobre lo que escucharíamos de ahí en adelante.

Sin importar el frío de la capital en una tarde de enero, una muchedumbre de fanáticos se ha reunido en la ubicación para deleitarse con su primera grieta, —como él ha denominado a las canciones de este disco— con la que rápidamente el público ha entrado en calor.

Una metáfora de su vida en la industria musical

El artista ha armado una performance conceptual, en la que ha subido al escenario encapuchado de la mano de cuatro hombres con pasamontañas, como si de un secuestro se tratase, y se ha sentado en un sillón a escribir y tocar una guitarra inaudible, mientras cientos de ojos observaban sus movimientos esperando a que empezase a cantar.

Se trata de una metáfora de su paso por la música, que ha detallado su propia voz en off, mientras se preparaba para cantar el directo su nuevo sencillo: "Cuando decidí dedicarme a la música hubo una parte de mí a la que renuncié para siempre. Una parte de mí que fue secuestrada, que ya no volví a ver. Intenté buscar incluso quién es el culpable, pero al final me di cuenta de que no había nadie culpable", ha empezado diciendo.

"Cuando decidí dedicarme a la música hubo una parte de mí a la que renuncié para siempre"

"Cuando decidí dedicarme a la música no sabía la exposición que podía tener, no sabía que incluso a veces podía sentir que estaba dentro de una caja de cristal, donde todo el mundo me puede ver y que sin conocerte puede pensar quién eres, como eres e incluso opinar de ti", ha sonado desde esa urna en la que estaba preso.

"Cuando decidí dedicarme a la música, me di cuenta de que hay un momento en que ya todo cambia, que ya nada puede volver a ser como antes, pero aun así habría elegido la música una y mil veces más", se ha escuchado segundos antes de empezar a sonar Todo cambia, explicando el concepto de este nuevo sencillo.

Después de este discurso, el artista ha tocado dos veces con su banda la canción, que rápidamente ha conquistado los oídos de sus fans y han entonado algunas frases junto a él.

Todo cambia, la primera toma de contacto con La Jauría

Se trata del primer adelanto de su nuevo álbum, La Jauría, —que saldrá a la luz a finales de año— y está producido íntegramente por Paco Salazar —con el que ya trabajó en su disco anterior— y compuesto por el propio Dani y Yarea, mujer del artista, que también trabaja en la industria musical.

El intérprete de Clima Tropical se ha abierto en canal en este primer sencillo del disco, en el que abordará las libertades que se toman muchas personas para criticar a otras: la gente se siente con el derecho a opinar y juzgar sobre cada uno de tus movimientos, muchas veces sin un motivo en concreto, criterio o una opinión fundamentada, dejándose llevar por una oleada de críticas.

Todo cambia muestra un cambio de sonido del artista, que enseña hacia donde se encamina este nuevo proyecto musical con un aire más moderno. Para ello, ha contado con sus guitarras de confianza, mezcladas con sintetizadores y baterías tratadas, pero sin dejar de ser él mismo.

Fernández canta a los affairs, a esos encuentros casuales de una noche que están llenos de prejuicios, pero que si rechazamos y no nos damos a nosotros mismos la oportunidad de abrir nuestra mente, podemos perdernos grandes experiencias.

Respecto a La Jauría, ha afirmado que representa el mundo a cámara rápida en el que vivimos: "La Jauría son opiniones, juicios que se convierten en verdades universales. La Jauría es ruido, mucho, mucho ruido. Y en medio de tanto ruido estoy yo, metido en una pequeña caja de cristal desde la que todo el mundo me puede ver. Este año rompo mi caja de cristal, y la primera grieta se llama: Todo cambia", ha detallado.

Todo cambia ya está disponible en plataformas digitales.