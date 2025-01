Dani Martin, un preso de la culpa en el videoclip de 'Carpe Diem' junto a Hovik y Milena Smit

Pese a todo lo que llegó con el lanzamiento de su álbum El último días de nuestras vidas, Dani Martín no para ni un segundo de sorprender a los fans.

Esta vez lo consigue a través del videoclip de su canción Carpe diem, el cual se ha estrenado este viernes 24 de enero. En él el cantante protagoniza una intrigante historia penitenciaria junto a los actores Milena Smit y Hovik Keuchkerian.

Según deja ver el videoclip, Dani Martín plasma la culpa de no haberse portado bien con su pareja, a la que interpreta Milena. Y su forma de representarla es en una sala de interrogatorios, mientras Hovik le presiona para que se sincere.

Todos los deseos y planes de futuro se quedan en el aire, mientras el papel que interpreta Milena sufre por el hecho de que Dani Martín sea culpable.

"He vuelto a tener la suerte de soñar que en el videoclip salían Milena Smit y Hovik Keuchkerian y así ha sido", ha dicho el cantante. De hecho, para él no podían encarnarlos otras personas: "Forman parte de lo que es la canción: un canto a la culpa y a sentirte mla después de haber querido tanto y sentir que has hecho las cosas mal. Y hacer autocrítica y entregarte a las fuerzas de la culpa y hacerte cargo".

"Creo que es bastante bonito y que vendría bien a este planeta. El que se equivoca y cometa errores que pida perdón", ha reflexionado. Y precisamente esto es lo que quería reflejar en el videoclip del tema.