El radical cambio de look de Dani Martín para dar la bienvenida al 2025

Cada uno recibe el año de una manera distinta. Algunos dejan de fumar, otros comienzan una afición nueva y otros, como Dani Martín, deciden cambiar de look.

Si bien él ya había respondido de manera muy original (y artística) a todos los rumores que apuntaban a que su delgadez de los últimos meses se debía a problemas de salud, esta vez se adelanta a cualquier posible especulación y anuncia él mismo su nuevo corte de pelo.

Y es que, para darle la bienvenida al 2025, el madrileño ha optado por raparse totalmente la cabeza, dejando atrás la crestita que ha lucido durante toda la promoción de su último álbum, El último día de nuestras vidas.

El nuevo look de Dani Martín en el concierto de Kany García | GTRES

"Que sí, que me he cortado el pelo. Punk! Power pop", anunciaba el cantante en un story de Instagram junto a un selfie que demostraba su nuevo look.

Al cantante ya se le ha visto luciendo su cambio sobre el escenario, concretamente el concierto de la cantautora puertorriqueña Kany García, a la que acompañó en el Movistar Arena este 11 de febrero.

Dani Martín comienza así el año renovado, preparado para todo lo que está por venirle: 12 conciertos en el Movistar Arena y una muy buena acogida de su último disco.