¿De quién habla Dani Martin en 'Carpe Diem'? El significado de la canción que grabó con Milena Smit y Hovik Keuchkerian

Te interesa Todas las actrices que han protagonizado videoclips de Dani Martín

Dani Martín ha estrenado un nuevo videoclip de su último proyecto, liderado por el disco El último día de nuestras vidas. Ahora, el artista cuenta con los actores Milena Smit y Hovik Keuchkerian para contar una intrigante historia penitenciaria a ritmo de su canción Carpe Diem.

A lo largo del videoclip, Dani Martín refleja la culpa de haberse equivocado con quien fuera su pareja, a la que interpreta Smit. Para representar este sentimiento en imágenes, cuenta con la ayuda de Keuchkerian, quien le presiona para sincerarse en una sala de interrogatorios.

El significado de 'Carpe Diem'

El propio Dani Martín ha desvelado en sus redes sociales el personal significado que esconde la letra de Carpe Diem, un tema que desearía no haber tenido que componer por el dolor que le provocó "en aquel momento". "Sentí que debía irme a la cárcel de la culpa por haberme fallado. Sí, haberme, porque en realidad te fallas a ti mismo cuando jodes algo tan bonito en esta vida", dice, refiriéndose a una relación amorosa.

"Con perspectiva no es tan grave la culpa que sentí. Nada es tan importante. Se cura, sobre todo, cuando hay amor, cariño y se sabe pedir perdón y hacer autocrítica", añade. "A las fuerzas de la culpa me entregué y un inspector me hizo ver todo lo que prometí y no cumplí. Para este papel hemos contado con Hovik Keuchkerian. A través de un cristal de rueda de reconocimiento me veía la persona con la que pasé cuatro años de amor, interpretada por Milena Smit".

"Sé que fui un gran cabrón / Que nunca me atreví / Que quise seducir a todo el mundo"

Así, después de agradecer el trabajo de los actores, repite unas palabras que ya pronunció en El Hormiguero: que Carpe Diem es, para él, una de las canciones más bonitas que ha escrito a lo largo de toda su carrera. "Si no pasan cosas, si no nos equivocamos, si no nos damos cuenta, no hay vida. Y sin vida no hay canciones. Gracias al amor, tan doloroso a veces, que trae cosas geniales con el paso del tiempo. Sé que fui un gran cabrón. Salud", zanja Dani Martín.

De quién habla Dani Martín en 'Carpe Diem'

Así, a juzgar por sus palabras, Dani Martín habla de una mujer con la que mantuvo una relación durante cuatro años; una mujer que, ahora, se ha transformado en una amiga.

Tal y como contó en El Hormiguero, Carpe Diem trata sobre "el sentimiento de culpa de no haber estado a la altura en una relación, de no haber sido capaz de corresponder a la otra persona, de no haber visto en la otra persona todo lo que tenía...", cuenta Dani Martín.

Y sigue: "Es un homenaje a aquella persona, a la cual quiero un montón y, a día de hoy, está muy dentro de nuestras vidas haciendo un montón de cosas... Se puede continuar la amistad después de un amor, sobre todo cuando te das cuenta de que te has equivocado y eres capaz de decirlo", concluye.

Así, el cantante podría hablar sobre su relación con la modelo e ilustradora Begoña Martín, con quien tuvo un romance desde 2018 y con quien protagonizó el videoclip de Portales en 2020, aunque Dani Martín no ha desvelado de quién habla exactamente. Sin embargo, podría ser ella por uno de los versos de la canción: "Verte pintar desde lejos con tanta verdad".