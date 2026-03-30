David Bisbal anuncia el estreno de su versión de 'Vivir así es morir de amor'

David Bisbal homenajea a Camilo Sesto versionando uno de sus grandes temas: Vivir así es morir de amor . Y el almeriense anuncia su fecha de estreno.

David Bisballleva 25 años de carrera, pero al artista almeriense no se le caen los anillos y deja claro que bebe del talento y la inspiración de grandes maestros de la música.

El artista continúa llenando de éxitos su trayectoria, en la que también entran grandes homenajes. Y por ello le intérprete de Esclavo de tus besos ha anunciado que lanzará su propia versión de Vivir así es morir de amor.

Esta canción que describe esa forma de amar tan intensa que acaba destruyendo es un éxito enorme en España y Latinoamérica que fue estrenado en 1978, pero que trasciende al tiempo.

Ahora, Bisbal rinde así homenaje a Camilo Sesto con esta cover que hace suya a través de su potente voz. Y el artista ha mostrado su entusiasmo por este próximo estreno: "Hay canciones que marcan el comienzo de todo. Para mí, esta es una de ellas".

"Vivir así es morir de amor – 22 de abril", ha desvelado el andaluz, muy emocionado por publicar esta cover de uno de sus ídolos. De hecho, ha dejado caer que este lanzamiento es solo el principio: "Esto acaba de empezar".