David Bisbal recuerda su canción con Miley Cyrus: "¡15 años! ¡Madre mía!"
Te miro a ti, la colaboración de David Bisbal con Miley Cyrus, vio la luz en 2010 como parte de la banda sonora de la película La última canción.
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Este 2026, Miley Cyrusestá celebrando el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, pero hay otro hito que también merece ser recordado: la colaboración de la estadounidense con David Bisbal. La canción vio la luz en 2010 bajo el título Te miro a ti, pues se trata de una versión en inglés y español del éxito When I Look At You.
El español se unió a la artista como parte de la banda sonora de La última canción, la película que se estrenó en cines en junio de 2010 con Miley Cyrus y Liam Hemsworth como protagonistas. Ahora, David Bisbal ha rememorado esta curiosa fusión en sus redes sociales: "¡¡15 años!! ¡Madre mía!", ha escrito en Instagram.
El artista ha respondido a una publicación de Universal Music Latino que recuerda este tema: "Te miro a ti de David Bisbal, una versión en español muy especial de When I Look at You de Miley Cyrus, nos sigue recordando que el amor es fuerza, luz y hogar en los momentos más difíciles", ha dicho el sello discográfico.
El día que Miley Cyrus y David Bisbal cantaron juntos en Madrid
Al recordar esta canción, es imposible no mencionar el día que Miley Cyrus y David Bisbal compartieron escenario para cantar en directo Te miro a ti.
Ocurrió en 2010, cuando la estadounidense invitó al español durante su concierto en el festival Rock in Rio Madrid.