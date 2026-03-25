David Bisbal recuerda su canción con Miley Cyrus: "¡15 años! ¡Madre mía!"

Este 2026, Miley Cyrusestá celebrando el 20 aniversario de la serie Hannah Montana, pero hay otro hito que también merece ser recordado: la colaboración de la estadounidense con David Bisbal. La canción vio la luz en 2010 bajo el título Te miro a ti, pues se trata de una versión en inglés y español del éxito When I Look At You.

El español se unió a la artista como parte de la banda sonora de La última canción, la película que se estrenó en cines en junio de 2010 con Miley Cyrus y Liam Hemsworth como protagonistas. Ahora, David Bisbal ha rememorado esta curiosa fusión en sus redes sociales: "¡¡15 años!! ¡Madre mía!", ha escrito en Instagram.

El artista ha respondido a una publicación de Universal Music Latino que recuerda este tema: "Te miro a ti de David Bisbal, una versión en español muy especial de When I Look at You de Miley Cyrus, nos sigue recordando que el amor es fuerza, luz y hogar en los momentos más difíciles", ha dicho el sello discográfico.

El día que Miley Cyrus y David Bisbal cantaron juntos en Madrid

Al recordar esta canción, es imposible no mencionar el día que Miley Cyrus y David Bisbal compartieron escenario para cantar en directo Te miro a ti.

Ocurrió en 2010, cuando la estadounidense invitó al español durante su concierto en el festival Rock in Rio Madrid.