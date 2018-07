David Guetta presenta 'Blast Off', su propuesta para el verano

David Guetta saca nuevo single con la colaboración del DJ australiano Kaz James , que presta su voz para Blast Off. Un tema con el característico sonido del DJ francés que incluye un potente riff de guitarra que podremos escuchar en el Barcelona Beach Festival .

Portada de 'Blast Off' de David Guetta y Kaz James / europafm.com

David Guetta presenta su nueva propuesta para este verano tras Shot me down con Skylar Grey y Bad con Showtek y Vassy.

En esta ocasión se une el DJ australiano Kaz James para interpretar Blast Off, con una base muy contundente y con un riff de guitarra como protagonista.

Estas nuevas creaciones podrían ser el antecedente de un nuevo álbum que promete tener el mismo éxito que Nothing But The Beat. Pero mientras esperamos el anuncio de un nuevo disco, podremos disfrutar de David Guetta en el Barcelona Beach Festival el próximo 26 de julio, donde compartirá escenario con Avicii, Steve Angello y los DJ's de Europa FM Brian Cross y Quique Tejada, entre otros.