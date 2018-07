David Guetta publica la canción 'Shot me down' con Skylar Grey

Aunque lleva un tiempo incluyendóla en sus sesiones, no ha sido hasta ahora cuando David Guetta ha decidido publicar Shot me down. Para esta canción ha utilizado el sampler de Bang Bang (My baby shot me down), original de Cher ahora interpretada por Skylar Grey .

David Guetta estrena Shot me down, un tema que lleva incluyendo hace un tiempo en sus sesiones en el que utiliza el sampler de Bang Bang (My baby shot me down), originalmente grabado por Cher en 1966 y después versionado, entre otros, por Nancy Sinatra.

Para esta nueva versión cuenta con la voz de Skylar Grey y le da un ritmo más housero que sus últimos temas, que se movían más dentro del pop.

En principio Shot me down no formará parte de su próximo disco, sino que se trata de un lanzamiento puntual; ya que hasta hace poco el DJ francés continuaba promocionando Nothing But The Beat con todas sus reediciones.