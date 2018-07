Europa FM presenta Barcelona Beach Festival 2014 , que arrancará su primera edición el próximo 26 de julio. El cartel está liderado por Avicii, David Guetta y Steve Angello y cuenta además con las actuaciones de Juan Magán, The Zombie Kids, Quique Tejada o Brian Cross.

Europa FM trae a España el mayor espectáculo de música electrónica: Barcelona Beach Festival.

El Festival arranca su primera edición con un cartel excepcional, liderado por tres de los DJ’s más reconocidos de la escena internacional: Avicii, David Guetta y Steve Angello.

El DJ y productor de origen sueco, Tim Bergling, conocido mundialmente como Avicii, consiguió durante su primer año de carrera posicionarse como una de los mejores DJ's del mundo. Tras hacerse con todas las pistas de baile con Levels hace ahora tres años, a finales de 2013 sacaba a la venta su primer álbum, True, cuyos singles no hacen más que colocarse en los primeros puestos de las listas de venta y sonar en las discotecas como himnos urbanos. El single Wake me up ya cuenta con más 350 millones de visualizaciones en Youtube.

El mundo de David Guetta abarca desde el estudio de grabación (donde trabaja con temas de Black Eyed Peas, Kelly Rowland, Estelle, Ne-Yo, Usher, Chris Willis, Tera McDonald, Cozi, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Tocadisco...), hasta su explosivas sesiones "Yo estuve allí" que se escuchan en todos los clubes de baile del mundo y, es el único Dj que ha reunido más de 1 millón de personas en la Playa de Copa Cabana, en Río de Janeiro.

Uno de los nombres más importantes de la escena a escala internacional es Steve Angello, este icono de la música comenzó su fulgurante carrera en el underground de Estocolmo. La fama de Steve llegó cuando lanzó un remix de Eurythmics Sweet Dreams en 2004. Desde entonces se ha ganado un reconocimiento dentro de la música house. Y con Swedish House Mafia batió todos los records de venta a nivel mundial, cerrando su último tour en Estocolmo llenando 3 estadios, cosa que ninguna estrella de rock ha conseguido antes.

Por otro lado, Barcelona Beach Festival contará con los DJ's de Europa FM Brian Cross y Quique Tejada:

Brian Cross, residente en The Ushuaïa Club y presentador de Europa Baila, ha acompañando a Djs como David Guetta, Armin Van Buuren, Markus Schulz y Mike. Por si eso fuera poco, Brian es también un productor de renombre, habiendo remezclado temas como Burned With Desire de Armin Van Buuren y Foreverde Smith & Pledger y en sus temas han colaborado artistas como Inna, Sophi Ellis Bextor, Soraya, Marta Sánchez, Mónica Naranjo y Mandy.

Quique Tejada ha actuado en numerosos clubs y discotecas del mundo, en ciudades como Londres, Madrid, Milán, New York, Dusseldorf, Berlín, París, Ibiza, Tolousse, Barcelona, Palma de Mallorca... En septiembre de 2012 se incorporó al equipo del programa Levántate y Cardenas para ofrecer las mejores mezclas, mixes y mashups. Fue entonces cuando Europa FM decidió ofrecerle un programa propio donde poder desarrollar todo su talento como disc jockey y desde verano de 2013 presenta Europa Baila junto a Brian Cross.

El Barcelona Beach Festival tendrá lugar el próximo 26 de julio en Barcelona, una de las ciudades de mayor tránsito de turismo europeo.

Además, se desarrollará dentro un entorno inigualable, la playa, en concreto, la Platja de la Pau, con capacidad para acoger la mayor fiesta imaginable, con miles de personas dispuestas a disfrutar de los mejores temas de la música EDM.

Consigue tus entradas a través de www.misterentradas.com

HORARIOS

18:00 – Marsal Ventura

18:30 – Àlex de Guirior

19:00 – Oliver Schmitz

19:30 – Quique Tejada

20:15 – Joan Reyes

21:00 – JP Candela ft. Fonsi Nieto

21:45 – Brian Cross

22:30 – The Zombie Kids

00:00 – David Guetta

01:30 – Avicii

03:30 – Steve Angello