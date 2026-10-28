Demi Lovato actualiza su estado de salud tras ser ingresada

La cantante Demi Lovato ha pasado por un percance de salud que ha mantenido a todos sus fans en vilo durante unas horas. La artista compartió una foto en sus stories de Instagram donde se la ve con una vía intravenosa en el brazo y una pulsera de hospital en la muñeca, haciendo que todos sus seguidores se preocupasen por su estado.

"¡Así que ahora soy alérgica a la fruta de la pasión o al sushi!", escribió en la publicación, aunque posteriormente la eliminó.

De hecho, tras el borrado de esa imagen, Demi Lovato volvió a emplear las stories para publicar un sucinto mensaje de "estoy bien", tranquilizando a todos los fans que se habían mostrado preocupados por ella.