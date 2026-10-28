Demi Lovato actualiza su estado de salud tras ser ingresada
La cantante Demi Lovato preocupó a sus fans acerca de su estado de salud tras publicar unas imágenes en las que se cómo estaba conectada con una vía intravenosa en un hospital aunque, finalmente, parece que finalmente se ha recuperado.
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La cantante Demi Lovato ha pasado por un percance de salud que ha mantenido a todos sus fans en vilo durante unas horas. La artista compartió una foto en sus stories de Instagram donde se la ve con una vía intravenosa en el brazo y una pulsera de hospital en la muñeca, haciendo que todos sus seguidores se preocupasen por su estado.
"¡Así que ahora soy alérgica a la fruta de la pasión o al sushi!", escribió en la publicación, aunque posteriormente la eliminó.
De hecho, tras el borrado de esa imagen, Demi Lovato volvió a emplear las stories para publicar un sucinto mensaje de "estoy bien", tranquilizando a todos los fans que se habían mostrado preocupados por ella.