Demi Lovato confiesa el terrorífico motivo por el que pensaba que moriría antes de cumplir los 30

Sin duda la historia de Demi Lovato es una de las más tristes de todas las 'chicas Disney' de la anterior generación. En muchas ocasiones, la cantante ha desvelado lo duro que fue estar metida en este mundo, la presión a la que estaba sometida y las veces que estuvo a punto de dejarlo todo y buscarse la vida en otro campo.

Pero más allá de esto, la intérprete de Sorry not sorry también estuvo metida en un mundo muy oscuro: las drogas y el alcohol. Es bien sabido que sufrió varias sobredosis, tuvo que ser hospitalizada e incluso retirarse temporalmente de su carrera por su incapacidad de trabajar.

La dura lucha de Demi Lovato contra las drogas

Ahora, cuando ya ha dejado todo esto atrás y se encuentra más centrada que nunca en sanar y seguir centrada en la música, la artista ha sido elegida como portada de la revista SPIN y entre otras cosas, ha desvelado un detalle terrorífico: pensaba que no llegaría a cumplir los 30 años.

"Eso es algo que pensé que era imposible de hacer", ha reconocido la artista, que ha dado el motivo concreto por el que le pasó: una fuerte depresión. "Incluso en episodios de sobriedad, mi depresión era tan fuerte que no pensé que llegaría aquí hoy. Pero aquí estoy. Estoy en un nuevo capítulo de mi vida, y no sé qué me deparan los 30, pero espero tener una familia algún día", ha explicado Demi muy optimista y con vista al futuro.

Demi Lovato // Getty Images

Demi Lovato y sus trastornos con la comida

Pocas personas saben realmente lo que vivió Demi Lovato mientras trabajaba en Disney y, a la vez, consumía grandes cantidades de droga. "Me escabullía, conseguía drogas. Falsificaba mis pruebas de drogas con la orina de otras personas", ha confesado, añadiendo que "no estaba lista para estar sobria" y escondía la droga en los aviones, en los baños o en clubs.

Aun así, sus problemas de control iban mucho más atrás, ya que desde que era una niña de 7 años, su madre le hizo competir en concursos de belleza y le terminó ocasionando trastornos alimenticios: "Mi autoestima quedó completamente dañada por esos concursos de belleza". "Recuerdo que hice un pacto conmigo mismo diciendo: 'Si no gano este concurso, nunca volveré a comer'", ha reconocido.

Poniendo la vista en el futuro, Demi Lovato ya ha dejado atrás estos duros momentos y solamente se centra en el futuro.