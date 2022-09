"No puedo hacer esto más": Demi Lovato anuncia que 'Holy Fuck' será su última gira

Brasil, Colombia, Chile o Argentina son algunos de los países en los que ha parado la gira Holy Fuck de Demi Lovato a su paso por Latioamérica.

Sus fans la esperaban después de unos años complicados para la cantante, que ha centrado sus esfuerzos en recuperarse después de la sobredosis que sufrió en verano de 2018.

Sin embargo, parece que todavía le queda un largo camino para recuperar la estabilidad necesaria para llevar a cabo una gira de tal magnitud. Así se lo ha confesado a sus seguidores antes de sus dos últimos conciertos.

"Ya no puedo hacer esto. Esta próxima gira será la última. Los amo y gracias chicos", escribía este martes Demi Lovato en sus stories de Instagram con una foto de las vistas de su habitación tomada desde la cama de su hotel. "Me encuentro muy enferma y no puedo salir de la cama", decía, despertando la preocupación de sus seguidores, ya que no ha especificado si se trata de un problema puntual de salud o un empeoramiento en su recuperación general.

A pesar de su malestar, Demi Lovato actuó esa noche en Santiago de Chile.

Minutos antes de subirse al escenario, la artista pedía ayuda a sus fans. "Apenas tengo voz, apuntaré mucho el micrófono a la audiencia esta noche. Necesitaré ayuda para cantar así que cantad fuerte para mi", decía, prometiendo hacer todos sus esfuerzos para ofrecer un buen show.

Este contratiempo de la cantante y su intención de bajarse de los escenarios una vez finalice la gira Holy Fuck ha despertado la preocupación de sus seguidores por su salud física y mental.

La propia Demi Lovato ha hablado en numerosas ocasiones de sus trastornos depresivos, ansiosos, alimenticios y los problemas con las adicciones que la llevaron a caer en un abismo del que todavía lucha por salud.