Demi Lovato estrena 'Fast', su primera canción en solitario en tres años

Demi Lovato regresa con Fast tras tres años sin sacar música en solitario, esta vez, alejada del rock y abrazando la electrónica. El álbum en el que se encontrará la canción surge dos años después de su último disco, REVAMPED, y supondrá el inicio de una "nueva era" para la artista.

La cantante apuesta por el ritmo frenético, que se ve impulsado por cada verso de Fast, con una letra pegadiza que no podremos sacarnos de la cabeza y podría llevarla a convertirse en la canción del verano.

El tema ha sido coescrito por Chloe Angelides, cantante y compositora de algunos temas como Sober de Selena Gomez, Zipper de Jason Derulo o Get On Your Knees de Nicki Minaj. También ha sido producido por Zhone, quien ha producido en el pasado trabajos de Charli XCX, Kesha o Troye Sivan.

Fast lleva semanas sonando en TikTok desde que la estadounidense publicó un vídeo el 15 de julio, en el cual aparecía cantando por la noche en un callejón, el mismo lugar que puede se rodó el videoclip que acompaña la canción y que se grabó en el mismo estudio donde se rodó Woman's world de Katy Perry y Guess de Billie Eilish.