Emilia lanza 'perfectas', una crítica a la presión social que sufren las mujeres

Tras el lanzamiento de su último álbum .mp3, Emilianos trae perfectas, su nuevo disco en el que encontramos su ya conocido éxito blackout en colaboración con TINI y Nicki Nicole, y nuevos temas comobeautiful con Valentina Zenerey servidora que la artista ha estado adelantando en las últimas semanas. Entre las nuevas canciones, podemos encontrar un tema que se sale de la norma dentro del resto, los cuales comparten un estilo pop urbano y la clásica imagen de diva de Emilia.

perfectasparece querer alejarse de todo eso. La balada cierra el disco de la argentina como una crítica social en la que la artista se sincera como nunca. Ya nos avisó en su Instagram que en este nuevo álbum habría crítica e ironía a todos los estereotipos que se la suelen achacar, a esa idea de que solo sirve para ser guapa y de que no es más que "un producto".

En este disco, Emilia trata de reflejar que "no hay forma de ser perfectas" y que "la perfección no existe", siendo este concretamente el mensaje de su último tema perfectas, en el que expone una realidad que muchas mujeres viven, no solo aquellas que están dentro de la industria sino todas las mujeres.

Desde el comienzo de la canción, Emilia deja claro que la imagen de diva perfecta que quieren ver en ella no es la realidad, sino que es simplemente la estética que le gusta, pero no es todo lo que la define. Emilia es una mujer normal y corriente, con sus dudas e inseguridades y una autoestima que ha tenido que trabajar. En esta nueva propuesta la argentina no pretende ser hot e inalcanzable, sino débil y vulnerable.

Fuera caretas: ni mala, ni 'cutie', ni 'beauty'

Nada más iniciar el videoclip, podemos escuchar a Emilia hablando y poco después vemos cómo está grabando un vídeo para sus redes en el que dice: "¡Hola! Soy Emilia. Dame like, 'seguime', 'compartime', 'editame', 'consumime'. Estoy a tu servicio. Y si quieren usarme para vender su producto, siempre estoy disponible. ¡Besos! ¡Love you!".

Este mensaje es obviamente una representación irónica de lo que son los influencers, pero también los artistas: una pancarta publicitaria, pero también un maniquí que la industria puede vestir a su antojo para dar la imagen que discográficas y mánagers quieren.

Al momento de acabar su discurso, nos encontramos una Emilia totalmente diferente. Ahora, está cabizbaja y taciturna, quitándose poco a poco la máscara de maquillaje y la ropa estilosa, todo ello mientras la canción comienza.

El corazón de una diva

En la letra de la canción, Emilia revela algunos de sus secretos más grande: sus inseguridades y sus miedos. De esta forma, podemos ver a una mujer que, como a muchas otras les ocurre, se tira la noche "viendo chicas perfectas" que no sabe "si son de mentira" o no.

Según Emilia, todas estas mujeres están "sonriendo y ninguna contenta", una actitud de la que ella está cansada y tan solo quiere "sentirse bien". Sin embargo, siente que no puede desprenderse de algo de lo que ya es parte, pero, igualmente, a pesar de estar muriéndose de frío, ella elige mostrar su piel. Ahora, no con la intención de mostrar solo su belleza exterior, también la interior, pues sabe que vale "más por dentro".

Tú ya eres perfecta

De esta forma, Emilia se dirige a sus fans para que dejen de obsesionarse con "lo inalcanzable": no "busques afuera lo que hay dentro de ti". Emilia además elige perdonarse por no haberse tratado bien y se mantiene esperanzada, no queriendo perder la guerra consigo misma.

Ni el lujo ni la fama le sirven ya, ella no lo quiere todo, quiere quererse y dejar de ser una hipócrita. En definitiva, Emilia quiere alejarse de esa necesidad de bolsos, cuerpos perfectos, caras bonitas, tacones nuevos y la perfección en su carrera, con el objetivo de valorar quién es ella misma.

Una estética melancólica

Con un primer vistazo, podemos apreciar rápidamente la estética oscura del videoclip, con una iluminación escasa, tonos azulados, grises y negros y una Emilia que poco a poco se va quitando su máscara de diva. Todo esto se muestra mediante una grabación en plano secuencia en la que seguimos a Emilia haciendo acciones cotidianas y mirando constantemente el móvil angustiada y triste, quizás, por lo que dice la artista en la letra, debido a las críticas, las presiones y el juicio constante que recibe en redes por mostrarse como lo hace.

Estas mismas críticas también se ven reflejadas al principio del vídeo, en el cual podemos ver sobre el tocador donde Emilia se desmaquilla una revista de prensa rosa en la que han opinado sobre ella.

Además, ver a Emilia llevando una vestimenta tan 'casera' y poco seductora supone toda una declaración, un intento de mandar un mensaje alto y claro: "Yo también soy esto, no solo lo que queréis que sea". Emilia es débil, vulnerable y frágil, y ya no quiere esconderlo.

[La letra de "perfectas", de Emilia]

Otra noche más viendo chicas perfectas

Si son de mentira ya ni lo detecto

Me genera dudas que nadie contesta

Yo sé que en el fondo no quiero ser esto

Todas estamos corriendo en línea recta

La panza con hambre, el ego se alimenta

Todas sonriendo y ninguna contenta

Cuidando la pose por si hay alguien viendo

Quiero sentirme bien

Ojalá pudiera desprendеrme

Ya no hay vuelta atrás porque dе esto soy parte

Estoy dormida por vivir un sueño

Del que ya no puedo despertarme

Y aunque esté muriéndome de frío

Igual elijo mostrarte mi piel

Sé que valgo más por dentro

Solo me tengo que convencer

Hay una luz que no se apaga en mí

Y me da la esperanza de que no es tarde

Para perdonarme

Somos perfectas justamente así

No te obsesiones más con lo inalcanzable

No busques afuera lo que hay dentro de ti

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

¿Pa' que quiero todo sin quererme?

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

(¿Pa' que quiero todo sin quererme?)

Siempre me encuentro algún defecto nuevo

Joyas y lujos para mi alter ego

Soy hipócrita, no quiero esto

Pero a la vez de perderlo tengo miedo

Quiero más altura pa' destacar a la vista

Pero con estos tacones me duelen los pies

Quiero mi cara portada en todas las revistas

Quiero sentirme bien

Ojalá pudiera desprenderme

Ya no hay vuelta atrás porque de esto soy parte

Estoy dormida por vivir un sueño

Del que ya no puedo despertarme

Y aunque esté muriéndome de frío

Igual elijo mostrarte mi piel

Sé que valgo más por dentro

Solo me tengo que convencer

Hay una luz que no se apaga en mí

Y me da la esperanza de que no es tarde

Para perdonarme

Somos perfectas justamente así

No te obsesiones más con lo inalcanzable

No busques afuera lo que hay dentro de ti

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

¿Pa' que quiero todo sin quererme?

Quiero ser y pertenecer

La guerra es conmigo y no quiero perder

¿Dónde estamos buscando felicidad?

¿Pa' que quiero todo sin quererme?

¿Sin quererme? ¿Sin quererme?

Olvidemos cuerpos perfectos, caras bonitas, bolsos nuevos

Olvidemos la excelencia, sin todo eso igual somos perfectas

Olvidemos cuerpos perfectos, caras bonitas, bolsos nuevos

Olvidemos la excelencia, sin todo eso igual somos perfectas