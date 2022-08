Demi Lovato publica un adelanto de '29', su próximo sencillo que señala a su ex, Wilmer Valderrama

Demi Lovato no está perdiendo el tiempo, musicalmente hablando. La artista, con su álbum Holly Fvkc amenazando con salir cuanto antes, ya ha publicado dos sencillos que formarán parte de ese trabaja: Skin of my teeth y Substance.

Ahora la cantante ha sorprendido a través de redes con el adelanto de 29, el que será el tercer sencillo de este disco, y saldrá a la luz el 19 de agosto. El título de la canción coincide con la edad de la cantante, pero no es ese el motivo por el que ha decidido llamarla así.

Todo apunta a que el título y la canción en sí van dirigidos a su exnovio, Willmer Valderrama, que tenía 29 años cuando ellos comenzaron a salir. Y así lo expresa en las únicas líneas de la canción que hemos podido escuchar.

"Finally 29 / Funny, just like you were you at the time/ Thought it was a teenage dream, just a fantasy / But was it yours or was it mine? / 17, 29", canta Demi en la estrofa publicada, toda una declaración de intenciones.

Willmer Valderrama y Demi Lovato se conocieron cuando la cantante tenia 17 años y él 29, pero no quiso saber nada de ella hasta que cumplió los 18. Fue entonces cuando iniciaron una relación intermitente que duró 6 años. Es por eso que todas las alarmas apuntan a que el sencillo va dirigido a Valderrama.