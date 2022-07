Demi Lovato muestra su lado más rebelde en 'Substance', su nuevo single

Demi Lovato ha vuelto a sus inicios musicales y su nuevo disco tiene tintes muy rockeros. Ya lo demostró con su primer single Skin of my teeth donde vimos su lado más oscuro, ahora ha sacado su lado más rebelde en Substance, su segundo sencillo.

En la canción, Demi hace referencia a diferentes temas polémicos de su vida, principalmente a su pasado con las drogas, además de representar los abusos de las discográficas, los ataques por "no tener el cuerpo perfecto" o su condición sexual en un videoclip directo pero con humor, que nos recuerda al estilo de LaLaLand, uno de los grandes éxitos de la artista.

Aparición sorpresa

El final del videoclip podemos ver a uno de los rostros más conocidos en el panorama celebrity: se trata de la millonaria heredera, empresaria y DJ Paris Hilton, pero no es la primera vez que la vemos en un vídeo de Lovato: también aparece en Sorry not sorry, otra de las canciones de la intérprete de Cool for the summer.

Hace una aparición corta pero sorprendente, pues después del espectacular videoclip donde la cantante arrasa con todo nadie se esperaría su aparición, pero tiene un motivo: el cameo de Paris junto a la dinamita que sostiene Demi en la mano hacen referencias a las críticas que sufrió tras su cambio físico y de look en unas fotos que salieron a la luz junto a la empresaria.

Cambio de look

En el videoclip podemos ver a Demi Lovato con una estética muy diferente a la que nos venía acostumbrando últimamente: ha dejado atrás su versión más emo con corte pixie para adoptar un estilo más fresco, sencillo y moderno con un corte recto con flequillo, pero la cantante ha acabado adoptando un look muy similar en la vida real, ¿a qué se debe este cambio de look?

Demi ha contado en sus redes sociales que ha sufrido un pequeño accidente doméstico: se ha hecho una brecha encima de la ceja tras golpearse con un cristal junto antes de acudir al programa de Jimmy Kimmel, por el que le han tenido que coger puntos. La artista ha optado por usar una peluca con flequillo para tapar la cicatriz

LETRA DE SUBSTANCE

Is anybody happy with life in the back seat?

Trying to master the art of detaching

Is anybody driving, is anyone asking?

Is anyone grasping that nothing lasts?

Woah, I know we're all f*cking exhausted

Woah, am I in my head or have we all lost it?

So I ask myself

"Am I the only one looking for substance?"

Got high, it only left me lonely and loveless

Don't wanna end up in a casket, head full of maggots

Body full of jack shit, I get an abundance

Am I the only one looking for substance?

I don't remember last week, got my head scratching

But everyone's acting like nothing is lacking

I think we might be crashing, everyone's laughing

Time is just passing, yet nothing lasts

Woah, I know we're all f*cking exhausted

Woah, am I in my head or have we all lost it?

So I ask myself

"Am I the only one looking for substance?"

Got high, it only left me lonely and loveless

Don't wanna end up in a casket, head full of maggots

Body full of jack shit, I get an abundance

Am I the only one looking for substance?

Am I talking to myself?

Is anyone out there screaming at the walls?

I can't relate at all, relate at all

F*ck the theatrics, what happened to classic?

Give me the real shit, give me the magic

So I ask myself

"Am I the only one looking for substance?"

Got high, it only left me lonely and loveless

(Don't wanna end up in a) Casket

(head full of) Maggots

(Body full of) Jack shit

(I get an) Abundance

Am I the only one looking for substance?

Yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah