Descubre 'Budapest', la canción de George Ezra que triunfa en todo el mundo

George Ezra es un cantante y compositor nacido en 1993 en la ciudad de Bristol, Reino Unido. Ahora mismo, y siguiendo los pasos de Tom Odell o Sam Smith, se está convirtiendo en la nueva revolución británica. Sus inicios fueron a través de la plataforma Youtube y en 2013 empezó a actuar en su ciudad hasta que decidió irse por Europa para tocar con la guitarra. Ese mismo año, Ezra logró entrar en el cartel del festival de verano Glastonbury de la cadena BBC.

Su primer disco fue estrenado el junio del pasado año y lleva por título Wanted On Voyage. Incluye temas como el sencillo que te presentamos aquí, Cassy O, Blame it on me y la canción dedicada a Barcelona, que lleva el mismo nombre. El álbum debut ha recibido numerosas críticas positivas y su primer sencillo Budapest, también.

Aquí puedes escuchar y ver el videoclip de esta canción, donde George Ezra está envuelto de una gran cantidad de gente de todas las culturas, géneros y estilos: