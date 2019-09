SÉ EL PRIMERO EN VERLO | THE KING OF DANCE

El artista Juan Magan estrena nuevo álbum de estudio: Juan Magan: The King of Dance, un trabajo que estará a la venta el próximo 8 de mayo. Mientras tanto te ofrecemos, en exclusiva, el primer single de este nuevo disco, el tema Ella no sigue modas cantando junto al artista Don Omar.